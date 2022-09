L’enquête de Boris Johnson et Jennifer Arcuri révèle que la mairie de Londres doit renforcer le règlement

Le code de conduite de la mairie de Londres doit être renforcé, a révélé un examen, à la suite d’une enquête sur les liens de Boris Johnson avec la femme d’affaires américaine Jennifer Arcuri alors qu’il était maire.

Les liens de Mme Arcuri avec M. Johnson ont fait l’objet d’un examen public suite à des allégations selon lesquelles elle aurait reçu un traitement favorable pour ses entreprises commerciales au cours de ses huit années en tant que maire.

L’ancien maire de Londres a évité une enquête criminelle après que l’Office indépendant pour la conduite de la police n’ait trouvé aucune preuve que M. Johnson avait influencé le paiement de milliers de livres d’argent public à l’entrepreneure américaine Mme Arcuri, ou obtenu sa participation à des voyages commerciaux à l’étranger qu’il dirigeait.

La Greater London Authority (GLA), qui n’était pas légalement autorisée à enquêter pour savoir si le code de conduite avait été enfreint, a maintenant recommandé que son règlement soit renforcé.

Dans un rapport publié mardi, un groupe multipartite de membres de l’assemblée (AM) a recommandé que le code soit mis à jour pour garantir que tout maire ou membre de l’assemblée ne doute pas qu’il doit déclarer des intérêts non pécuniaires tels que des relations personnelles avec des individus. .

La femme d’affaires américaine Jennifer Arcuri témoigne par liaison vidéo devant le comité de surveillance de l’assemblée de Londres sur le Royaume-Uni, dans la chambre de l’hôtel de ville (PENNSYLVANIE)

Le comité de surveillance de la GLA a également recommandé que la société de promotion de la ville, London and Partners (L&P), fasse davantage pour faire connaître ses services et son argent de parrainage afin d’assurer l’égalité des chances à tous, pas seulement à ceux qui y sont liés.

L’ancienne présidente du comité de surveillance de la GLA, Caroline Pidgeon AM, a déclaré: «Les circonstances entourant cette enquête étaient inconfortables pour de nombreux membres du comité et nous restons préoccupés par le défi auquel nous avons été confrontés pour accéder aux informations pertinentes.

« L&P fait la promotion de Londres dans le monde entier. Il reçoit des fonds publics importants et le public s’attend à ce que son argent soit dépensé.

“Bien que l’enquête de l’IOPC sur les allégations contre Boris Johnson n’ait trouvé aucune preuve d’une infraction pénale, elle a conclu qu’il y avait des preuves que Boris Johnson était dans une relation intime avec Jennifer Arcuri pendant une partie de la période pertinente.

«S’il était dans une telle relation, ne pas déclarer cela comme un conflit d’intérêts aurait pu constituer une violation des principes Nolan plus larges, les normes éthiques auxquelles ceux qui travaillent dans le secteur public sont censés adhérer.

“Nous avons trouvé les preuves que nous avons entendues de Jennifer Arcuri à la fois franches et honnêtes.”

L’année dernière, Mme Arcuri a accepté d’être interviewée par le comité et de partager son journal avec l’enquête.

Lib Dem AM, Mme Pidgeon, a ajouté que le code de conduite de la GLA “présente des lacunes potentielles et des domaines nécessitant un renforcement”, et a déclaré qu’il y avait lieu de procéder à un examen annuel du code de conduite.

Elle a également reconnu que «des changements importants ont été apportés» depuis 2015 dans le processus de décision des personnes qui partent en mission commerciale.

Allen Simpson, directeur général de la stratégie et de la gouvernance chez L&P, a déclaré : « Nous sommes ravis que le rapport approuve si fortement la qualité du travail et des normes de gouvernance de London & Partners.

« Les recommandations du comité sont très utiles et nous examinerons la meilleure façon de les mettre en œuvre.