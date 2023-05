Mais la police a jugé qu’il s’agissait d’un cas de personne disparue et trois mois plus tard, il a été classé comme mort subite.

« C’est une honte sanglante et une mise en accusation d’un système de justice pénale en panne », a-t-il déclaré. « Il est tout à fait clair que Mme Jenkins a rencontré un acte criminel. On aurait pu s’attendre à ce que le coroner ait au moins pris en compte la piètre enquête policière et recommandé de rouvrir le dossier. Au lieu de cela, ils viennent d’être relâchés. Il y a un tueur en liberté.

En 2020, ses restes squelettiques et ses effets personnels ont été découverts sur un chantier de construction derrière le Penang Turf Club – à moins d’un kilomètre de l’endroit où le chauffeur d’Uber a affirmé l’avoir déposée – lorsqu’un travailleur a alerté Greg via WhatsApp, prenant son numéro de l’une des 13 000 affiches et dépliants qu’il avait collés.

La famille Jenkins a allégué que les enquêteurs de Penang n’avaient pas collecté d’images de vidéosurveillance clés ni d’autres preuves, y compris des enregistrements d’Uber, n’avaient pas répondu avec urgence à de nombreuses observations signalées, avaient mal géré l’ADN et avaient laissé disparaître un fragment de son crâne découvert sur le chantier.

La police a également formulé une série d’allégations – non prouvées et rejetées par la famille et d’autres personnes – notamment que Jenkins avait été ligotée lors d’une arrestation pour drogue en Australie-Méridionale, qu’elle fuyait la violence domestique, qu’elle était partie en randonnée dans la jungle dense, que qu’elle était partie chercher des mangues, qu’elle avait été anesthésiée par le dentiste et qu’elle essayait d’échapper au paiement de la facture du dentiste.

Greg Jenkins a également été rejoint au tribunal par le haut-commissaire australien en Malaisie Justin Lee, qui a déclaré que le gouvernement continuerait à soutenir la famille.