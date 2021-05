L’enquête Cuomo se développe alors que l’avocat de l’État enquête sur le lien entre les vaccins Covid-19 et le soutien – Médias – RT USA News

Une enquête sur le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, serait en train de s’étendre pour examiner les allégations selon lesquelles un haut responsable a lié le soutien au gouverneur avec un accès aux vaccins Covid-19.

L’enquête sur de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle a été élargie, selon des sources proches de l’enquête s’adressant au Wall Street Journal.

Trois dirigeants de comté démocrates auraient déclaré au Journal que Larry Schwartz, un conseiller bénévole du gouverneur, les avait récemment appelés pour rallier le soutien à Cuomo. Il leur a demandé s’ils exigeraient sa démission au milieu d’une vague d’agents publics le faisant, mais les appels ont été faits sous le couvert de discuter de la distribution de vaccins.





Aussi sur rt.com

«Un agresseur sexuel en série dit quoi? De Blasio et Cuomo poursuivent leur querelle, le gouvernement nie le rapport du NYT selon lequel il aurait caché les décès des foyers de soins Covid-19







Schwartz avait précédemment déclaré en mars qu’il n’y avait pas eu de tentative délibérée de lier les plans de distribution de vaccins au soutien de Cuomo, et Beth Garvey, avocate de Cuomo, a déclaré à propos des appels de Schwartz que «Déformer le rôle ou les intentions de Larry pour les gros titres dénigre un fonctionnaire de plusieurs décennies.

Schwartz a quitté son poste le mois dernier en tant que tsar des vaccins de l’État et a refusé de commenter davantage ses appels téléphoniques pour le rapport du Journal.

Cette enquête n’est que l’un des multiples centrés sur Cuomo. Le bureau du procureur américain du district est de New York examine également les décès potentiellement mal déclarés dans les maisons de retraite pendant la pandémie de Covid-19, et l’assemblée de l’État contrôlée par les démocrates enquête également sur Cuomo et envisage de le destituer. On étudie également si les ressources de l’État ont été utilisées de manière inappropriée pour aider à la rédaction du livre de Cuomo l’année dernière, un mémoire sur la pandémie de Covid-19 pour lequel il aurait été payé six chiffres.

Cuomo a nié tout acte répréhensible en ce qui concerne les enquêtes sur sa conduite passée.

Les dernières nouvelles de l’enquête s’étendant à encore plus de fautes possibles n’ont pas du tout surpris les critiques de Cuomo, qui se sont tournés vers les médias sociaux pour célébrer la nouvelle et renouveler les appels à la démission du gouverneur.

Andrew Cuomo est une honte qui aurait dû démissionner maintenant. L’ordre mortel et la dissimulation d’une maison de soins infirmiers sont une raison suffisante, mais le reste des scandales et des enquêtes ne cesse de s’accumuler. https://t.co/KkiI0FEYXj – Lee Zeldin (@leezeldin) 8 mai 2021

Les principaux démocrates de New York tels que le sénateur Chuck Schumer et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont appelé Cuomo à démissionner à la lumière de ses scandales et de ses réponses, bien que le gouverneur ait déclaré lors de ses conférences de presse désormais plus rares qu’il n’avait pas l’intention de faire un pas. vers le bas.

« Je n’ai rien fait de mal, point final, et je ne démissionne pas, » a-t-il déclaré ce mois-ci lorsqu’il a été interrogé sur les différentes enquêtes centrées sur lui.

Le gouverneur ne démissionne peut-être pas, mais il a vu de nombreuses personnes quitter son administration au milieu des scandales croissants, Peter Ajemian étant le dernier à partir, démissionnant de son poste de directeur de la communication cette semaine.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!