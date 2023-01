L’enquête critique Zahawi pour avoir affirmé que les révélations fiscales d’Independent étaient une “diffamation”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a dramatiquement limogé Nadhim Zahawi après qu’une enquête l’ait accusé d’avoir fait des déclarations publiques “fausses” sur les révélations de l’Independent sur ses affaires fiscales.

L’enquête, menée par le conseiller en éthique du Premier ministre, a également révélé des “omissions” de la part de M. Zahawi, qui a assisté au cabinet, en deçà des normes énoncées dans le code ministériel.

En juillet dernier, M. Zahawi a affirmé qu’il s’agissait d’un frottis sur lequel il faisait l’objet d’une enquête par le fisc, comme l’a d’abord révélé ce journal.

À l’époque, il a déclaré que «des frottis ont prétendu à tort que le Serious Fraud Office, la National Crime Agency et le HMRC me regardaient. Permettez-moi d’être absolument clair. Je ne suis pas au courant de cela. On ne m’a pas dit que c’était le cas. »

Mais Sir Laurie Magnus l’a accusé d’avoir fait une “déclaration publique mensongère” et a reproché à M. Zahawi de ne l’avoir corrigé qu’au début du mois.

Il a écrit au Premier ministre : « M. Zahawi m’a dit qu’au moment de cette déclaration, il avait l’impression qu’il répondait aux questions du HMRC, mais qu’il ne faisait pas l’objet d’une enquête… Je considère qu’un individu soumis à le processus HMRC auquel M. Zahawi était confronté aurait dû comprendre qu’ils faisaient l’objet d’une enquête par le HMRC et que c’était une affaire sérieuse.

Il a ajouté qu’en vertu du code ministériel, les ministres ont le devoir “d’être aussi ouverts que possible avec le Parlement et le public”.

Il a ajouté: “Bien que cette obligation ne s’étende clairement pas à la divulgation d’informations fiscales personnelles, elle inclut une obligation générale d’être précis dans les déclarations afin de s’assurer qu’une fausse impression n’est pas donnée ou maintenue.”

Il a ajouté que le retard était “incompatible avec l’exigence d’ouverture”.

Dans sa lettre, exposant ses conclusions, Sir Laurie Magnus a également déclaré à M. Sunak que certaines “omissions” de Nadhim Zahawi étaient en deçà des normes énoncées dans le code ministériel.

Il a déclaré: “Compte tenu de la nature de l’enquête du HMRC, qui a débuté avant sa nomination au poste de secrétaire d’État à l’éducation le 15 septembre 2021, je considère qu’en omettant de déclarer l’enquête en cours du HMRC avant juillet 2022 – malgré la déclaration ministérielle de forme d’intérêts, y compris des invites spécifiques sur les affaires fiscales et les enquêtes et différends du HMRC – M. Zahawi n’a pas satisfait à l’exigence de déclarer tout intérêt qui pourrait être considéré comme donnant lieu à un conflit.”

Les découvertes de Sir Laurie Magnus dans leur intégralité Lire: Le rapport complet de l’enquête officielle sur Nadhim Zahawi

Il a également déclaré au Premier ministre: “Je conclus également que, dans le processus de nomination des gouvernements formés en septembre 2022 et octobre 2022, M. Zahawi n’a pas divulgué les informations pertinentes – en l’occurrence la nature de l’enquête et son résultat en une sanction – au moment de sa nomination, y compris aux fonctionnaires du Cabinet Office qui soutiennent ce processus.

« Sans connaissance de cette information, le Cabinet Office n’était pas en mesure d’informer le Premier ministre qui l’a nommé.

“Pris ensemble, je considère que ces omissions constituent un manquement grave aux normes énoncées dans le code ministériel.”

“Je considère que M. Zahawi, en détenant le haut privilège d’être ministre de la Couronne, a montré un respect insuffisant pour les principes généraux du code ministériel et les exigences en particulier, en vertu des sept principes de la vie publique, pour être honnête, ouvert et un leader exemplaire par son propre comportement », a-t-il conclu.