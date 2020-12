Le représentant Devin Nunes, R-Californie, veut voir une enquête criminelle sur les raisons pour lesquelles le FBI et le ministère de la Justice n’ont pas remis les messages texte récemment déclassifiés de l’ancien agent du FBI Peter Strzok.

S’exprimant sur Fox News, les textes publiés jeudi par les sénateurs du GOP, Ron Johnson du Wisconsin et Charles Grassley de l’Iowa, auraient été « clairement pertinents » pour le regard des républicains sur les origines de l’enquête sur la Russie.

Nunes soutient qu’ils auraient dû être remis aux membres du Congrès.

«C’est clairement mentir et faire obstacle au Congrès. Ce sont des informations que nous avons demandées à plusieurs reprises », a déclaré Nunes. « Nous avons assisté à des réunions avec le DOJ et le FBI, et ils se sont assis là et ont dit qu’il n’y avait plus d’informations, qu’il n’y avait plus de SMS. »

Les messages qui ont été diffusés incluent également des communications faisant référence à l’enquête sur la Russie avant son lancement officiel.

Strzok a déclaré dans un message de juillet 2017 qu’il craignait « d’avoir cela comme un [counterintelligence] cas où nous menons vraiment une enquête criminelle.

« Ce sont les SMS dont nous avions vraiment besoin pour mener une enquête appropriée », a déclaré Nunes à Sunday Morning Futures sur Fox.

«Au lieu de cela, nous avons dû faire le tour. Nous avons dû nous fier aux informateurs. Nous avons dû reconstituer tout cela afin de faire comprendre au peuple américain que hé, la campagne Trump et les républicains n’étaient pas seulement espionnés, mais que c’était une erreur.

De nombreux messages de Strzok avaient été rendus publics dans le passé, mais le DOJ a publié des messages supplémentaires plus tôt ce mois-ci après que les sénateurs ont demandé leur libération.

Les textes incluent un échange du 9 janvier 2017 entre Strzok et Lisa Page, alors l’avocat du FBI avec qui il avait une liaison.

Strzok, qui a également dirigé l’enquête «Midyear Exam» du FBI sur le serveur de messagerie privé de Clinton, a ensuite rejoint l’équipe de l’avocat spécial Robert Muller, avec Page.

Strzok et Page ont tous deux quitté le FBI en disgrâce après que leur histoire d’amour secrète ait été découverte par des superviseurs.

L’enquête de Mueller n’a pas réussi à prouver la collusion de la Russie avec la campagne Trump.

La légalité des origines de l’enquête Trump-Russie fait désormais l’objet d’une enquête distincte, dirigée par le procureur américain John Durham, qui a lui-même été nommé conseiller spécial au début du mois.

Nunes a expliqué à quel point il était convaincu que le procureur américain du Connecticut, John Durham, qui a mené sa propre enquête sur les origines de l’enquête sur la Russie, prendrait des mesures.

«Je ne vois pas comment John Durham ne peut pas arrêter plusieurs personnes pour avoir menti et trompé le Congrès», a-t-il déclaré.

John Durham a été choisi par le procureur général William Barr pour mener un examen de l’enquête sur la Russie

Les nouveaux SMS révélés mercredi suggèrent également que l’enquête Trump-Russie du FBI a été ouverte plus tôt, ce qui a été officiellement admis.

Un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice en décembre 2019 a affirmé que le FBI avait ouvert son enquête Trump-Russie le 31 juillet 2016, après avoir reçu un conseil d’un diplomate australien.

Cependant, un SMS de Stzrok à Page le 28 juillet 2017, le même jour où le conseil australien a été reçu, dit qu’il veut discuter ‘[o]tu ouvres C[ounter-]je[ntelligence] enquêtes relatives aux relations russes de Trump ».

L’enquête en cours de Durham examinera si le FBI avait un prédicat légal pour ouvrir l’enquête Trump-Russie.