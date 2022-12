L’enquête ByteDance révèle que les employés ont obtenu les données utilisateur de 2 journalistes

ByteDance, la société mère de TikTok basée en Chine, a déclaré jeudi qu’une enquête interne avait révélé que des employés avaient obtenu de manière inappropriée les données d’utilisateurs américains de TikTok, dont deux journalistes.

Au cours de l’été, quelques employés d’une équipe ByteDance chargée de surveiller la conduite des employés ont tenté de trouver les sources de fuites présumées de conversations internes et de documents commerciaux vers des journalistes. Ce faisant, les employés ont eu accès aux adresses IP et à d’autres données de deux journalistes et d’un petit nombre de personnes connectées aux journalistes via leurs comptes TikTok. Ils essayaient de déterminer si ces personnes se trouvaient à proximité des employés de ByteDance, selon la société, qui a ajouté que les efforts n’avaient pas permis de trouver de fuites.

L’enquête a été ouverte après la publication d’un article par Forbes, et l’enquête confirme une partie de ce rapport et reconnaît les risques de confidentialité et de sécurité associés à TikTok que les législateurs américains, les gouverneurs des États et les administrations Trump et Biden ont soulevés pendant plus de deux ans. Plus d’une douzaine d’États ont interdit TikTok des appareils émis par le gouvernement, et la société a mené de longues négociations avec l’administration sur des mesures de sécurité et de confidentialité qui bloqueraient tout accès potentiel aux données des utilisateurs américains par ByteDance et le gouvernement chinois.

L’avocat général de ByteDance, Erich Andersen, a révélé les conclusions de l’enquête, qui a été menée par un cabinet d’avocats extérieur, dans un e-mail aux employés jeudi.