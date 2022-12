L’enquête belge sur le Qatar et la corruption étourdit le Parlement européen

BRUXELLES – Les autorités belges ont lancé une vaste opération pour arrêter et interroger cinq personnes, dont d’anciens et actuels membres et employés du Parlement européen, dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin présumés par le Qatar, ont annoncé des responsables à Bruxelles.

L’opération policière, qui a débuté vendredi et était toujours en cours samedi, se concentre sur ce qui pourrait être le plus gros scandale de l’histoire du Parlement européen. Parmi les personnes interrogées, selon un responsable belge impliqué dans l’enquête, figurait Eva Kaili de Grèce, l’une des vice-présidentes du Parlement.

“Depuis plusieurs mois, les enquêteurs de la Police judiciaire fédérale soupçonnent un pays du Golfe d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen”, a indiqué le parquet belge dans son communiqué. “Cela se fait en versant d’importantes sommes d’argent ou en offrant des cadeaux importants à des tiers occupant une position politique et/ou stratégique importante au sein du Parlement européen.”

La police belge a déclaré vendredi dans un communiqué détaillé que leurs perquisitions dans 16 endroits – y compris des résidences privées à travers la capitale, Bruxelles – avaient rapporté une valise avec 600 000 euros en espèces (633 000 $). Ils ont également déclaré avoir saisi des ordinateurs et des téléphones portables.