Les enquêteurs chercheraient à savoir si le pays de l’UE a été utilisé comme plaque tournante pour les saboteurs ukrainiens présumés

Les enquêteurs allemands cherchent à établir si la Pologne a joué un rôle dans la destruction des gazoducs Nord Stream en septembre dernier, selon le Wall Street Journal.

Des responsables à Berlin pensent que des saboteurs ukrainiens présumés ont utilisé le pays voisin comme base opérationnelle avant les explosions.

Dans son article de samedi, le WSJ a allégué que l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne avait réussi à retracer l’intégralité de l’itinéraire du yacht Andromeda qui aurait été utilisé dans l’opération.

Le nom du navire avait surgi dans des rapports publiés plus tôt par plusieurs autres médias.

En savoir plus La CIA a informé la Belgique du rôle de l’Ukraine dans le sabotage du Nord Stream – médias

Selon le WSJ, les responsables allemands ont maintenant établi que le yacht a navigué autour de chacun des endroits où les explosions se sont produites plus tard. Les enquêteurs seraient parvenus à la conclusion après avoir étudié les données extraites de l’équipement de radio et de navigation d’Andromeda, ainsi que des téléphones satellites et mobiles et des comptes Gmail utilisés par les suspects.

Alors que les auteurs seraient ukrainiens, les autorités allemandes ont également pris note du fait que le yacht avait été affrété avec l’aide d’une agence de voyage ukrainienne basée à Varsovie appelée Feeria Lwowa, a affirmé le média.

Les enquêteurs allemands soupçonneraient l’entreprise d’être une façade pour les services de renseignement ukrainiens.

Une camionnette dans laquelle les suspects sont arrivés au port allemand avant d’embarquer sur Andromeda avait également des plaques d’immatriculation polonaises, a noté le WSJ, citant les conclusions de l’enquête.

Le journal a cité des responsables allemands anonymes disant qu’il n’y avait cependant aucune preuve que le gouvernement polonais était impliqué dans le complot lui-même.

Un porte-parole des procureurs en Allemagne a déclaré aux journalistes que les enquêteurs s’efforçaient d’obtenir suffisamment de preuves pour délivrer des mandats d’arrêt internationaux.

L’Ukraine a fermement nié toute implication dans les explosions sous-marines qui ont rompu les pipelines transportant du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne à travers la mer Baltique.

Plus tôt cette semaine, le média américain indépendant The Grayzone a affirmé que ses journalistes avaient trouvé une botte de plongée similaire à celles utilisées par les plongeurs militaires américains et ukrainiens lors d’une expédition sur le site le mois dernier.

Pendant ce temps, en février, le journaliste d’investigation Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a publié un rapport alléguant que les États-Unis avaient été impliqués dans le complot.

Alors que Washington s’est empressé de démentir les accusations, le président russe Vladimir Poutine a affirmé fin mars qu’il «entièrement d’accord” avec les découvertes de Hersh.