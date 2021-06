Lenovo Yoga Tab 13 se mondialise, les Yoga Tab 11 et Tab P11 Plus, plus petites et moins chères, la rejoignent

Suite au lancement du Yoga Pad Pro 13″ en Chine, Lenovo a annoncé que la tablette unique sera disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en juin pour 800 € et aux États-Unis en juillet pour 680 $. Notez le léger changement de nom pour Yoga Tab 13.





Lenovo Yoga Tab 11 (à gauche) et Yoga Tab 13 (à droite) • Yoga Tab 11 suspendu

Si cette tablette de 13 pouces est trop grande (ou trop chère) pour vous, il y a aussi la Lenovo Yoga Tab 11, qui commencera à 320 $/350 €. Il sera disponible dans la région EMEA en juin et aux États-Unis en août. Vous perdez le port microHDMI en port et le chipset Snapdragon 870, mais l’ardoise 11″ n’est pas sans charme.

Il est alimenté par un chipset Helio G90T et est disponible en versions Wi-Fi uniquement et LTE. Le modèle 13″ est Wi-Fi uniquement. Cette puce 12 nm (TSMC) comprend 2 cœurs Cortex-A76 et un GPU Mali-G76. La configuration de base dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage (UFS) et il existe une option pour doubler les deux nombres (8/256 Go).

La Yoga Tab 11 est dotée d’un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels (15:9). Il correspond à la plus grande ardoise avec 400 nits de luminosité et la prise en charge de Dolby Vision, mais il manque HDR10. Dans tous les cas, vous obtenez un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Du côté positif, le plus petit onglet offre la même expérience audio avec quatre haut-parleurs JBL (chambres audio 5 cc) avec prise en charge Dolby Atmos et Lenovo Premium Audio Solution.

La batterie de 7 500 mAh peut avoir une capacité plus petite, mais avec un écran plus petit pour l’alimenter, elle promet 15 heures de lecture vidéo (contre 12 heures auparavant). La charge se fait à 20W (au lieu de 30W). De plus, la tablette est plus légère, 655 g contre 830 g.







Le Lenovo Precision Pen 2 est pris en charge (vendu séparément) • Google Kids Space

Le Lenovo Precision Pen 2 est pris en charge pour les personnes ayant des capacités artistiques. La béquille/le support en acier inoxydable peut être utilisé pour positionner la tablette dans différentes orientations, selon les besoins, qu’il s’agisse de regarder Netflix ou de griffonner votre prochain chef-d’œuvre.

La Lenovo Yoga Tab 11 comprend Google Kids Space (avec contrôle parental Family Link) pour une bibliothèque organisée de contenu adapté aux enfants.

Une offre plus axée sur le travail est la nouvelle Lenovo Tab P11 Plus, une version améliorée de la Tab P11 de janvier (bien qu’elle ne soit pas aussi sophistiquée que la Tab P11 Pro). Le modèle Plus sera disponible en EMEA à partir de juillet pour 300 € et aux États-Unis en août pour 260 $.



Gamme P11 de Lenovo avec le clavier en option : Tab P11 Pro (à gauche), Tab P11 Plus (au centre), Tab P11 (à droite)

Le modèle Plus remplace le Snapdragon 662 (11 nm, 4 cœurs à base de Cortex-A73 et Adreno 610) avec le même chipset Helio G90T que le modèle Yoga (12 nm, 2x A76, Mali-G76). Comme précédemment, vous disposez de trois options de mémoire : 4/64 Go, 4/128 Go et 6/128 Go (RAM LPDDR4, un slot microSD est intégré).

Cette tablette utilise le même écran LCD IPS de 11 pouces (2 000 x 1 200 px) que le modèle vanille. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité de 400 nits et couvre 70% de l’espace colorimétrique NTSC. La tablette à elle seule pèse 490g.





Lenovo Tab P11 Plus

Nous disons seul car la Tab P11 Plus est idéalement associée au Lenovo Keyboard Pack pour une productivité accrue. Bien que Google Kids Space soit également pris en charge, il ne s’agit donc pas uniquement de travail.

La batterie de 7 500 mAh est bonne pour 12 heures de vidéo en streaming et vous obtenez quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos à écouter (sans la participation de JBL cette fois-ci). La batterie se charge à 20W.

Lenovo a également dévoilé la troisième génération de ses petites tablettes abordables Tab M7 et M8. Le Lenovo Tab M7 (3e génération) commencera à être expédié en juin à 120 € (juillet pour les États-Unis, où il coûtera 110 $, bien que B&H le répertorie à 90 $). Le M8 arrivera plus tard cette année, mais il manquera le marché nord-américain. Le prix est à déterminer.

Le M7 (3e génération) dispose d’un écran LCD IPS de 7 pouces avec une résolution de 1 024 x 600 px et une luminosité jusqu’à 350 nits. Le modèle Wi-Fi uniquement est alimenté par le MediaTek MT8166, le modèle LTE obtient le MT8766 à la place. Le MT8166 possède quatre cœurs Cortex-A53 et un GPU IMG GE8300.

Il s’agit d’une ardoise Android 11 Go Edition, alors ne vous attendez pas à des miracles en termes de performances. Il ne dispose que de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, que vous pouvez étendre avec une carte microSD. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la connectivité Wi-Fi 5 (ac), un port microUSB pour le chargement, une prise audio 3,5 mm et une batterie de 3 750 mAh qui permet jusqu’à 10 heures de navigation Web ou de streaming vidéo. Vous obtenez un seul haut-parleur avec Dolby Audio (pas Atmos).

La Lenovo Tab M8 (3e génération) est notamment plus sophistiquée avec un chipset Helio P22T (8 cœurs A53, GPU IMG G8320). Et il dispose d’un écran LCD IPS de 8 pouces avec une résolution de 1 280 x 800 px (350 nits) et d’un haut-parleur frontal avec Dolby Atmos. Aussi bon marché qu’elles soient, les deux tablettes de la série M ont une construction entièrement en métal.





Lenovo Tab M8 (3e génération) prend en charge le mode ambiant de Google Assistant avec la station de charge intelligente

Enfin, la société a dévoilé le Lenovo Smart Clock 2. Il est doté d’un écran tactile LCD IPS de 4 pouces et d’un extérieur en tissu Shadow Black, Heather Grey et Abyss Blue. Il n’y a pas de caméra sur celui-ci (qui est présenté comme une fonction de confidentialité).







Lenovo Smart Clock 2 • avec le chargeur sans fil en option

En plus de vous montrer des images de Google Photos et de jouer de la musique (avec des haut-parleurs stéréo à déclenchement frontal de 3 W), cette horloge peut également être un chargeur de téléphone sans fil avec la station d’accueil en option. Le quai sert également de veilleuse d’ambiance.

La Smart Clock 2 sera disponible en août à 90€.

