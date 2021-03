Lenovo a annoncé le lancement de l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7i Carbon en Inde, doté du processeur Intel Core de 11e génération. La société affirme que l’ordinateur portable basé sur la plate-forme Intel Evo est conçu pour les chefs d’entreprise, les entrepreneurs et les millénaires toujours en mouvement, afin de répondre à leurs besoins en matière de style de vie. L’ordinateur portable pèse à peine 966 grammes et, comme son nom l’indique, il est livré avec de la fibre de carbone qui offre une construction légère et une durabilité accrue. Il est disponible dans une finition de couleur Moon White, et Lenovo ajoute que le Yoga Slim 7i Carbon répond aux normes de qualité MIL-STD-810G. Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon a été dévoilé pour la première fois en octobre 2020 et son écran 13 pouces prend en charge la technologie Flip-to-boot qui permet au système de démarrer simplement en soulevant le couvercle.

En termes de spécifications, le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon arbore un écran QHD de 13 pouces (1600 × 2560 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 16:10 et une prise en charge de Dolby Vision. Le panneau de l’écran offre 300 nits de luminosité et 227ppi. Sous le capot, il contient jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 11e génération associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X, jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe M.2 et un processeur graphique Intel Iris Xe. En termes de connectivité, le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon comprend deux ports USB Type-C avec prise en charge Thunderbolt 4, un port USB Type-C, deux haut-parleurs stéréo, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. De plus, les haut-parleurs stéréo prennent en charge Dolby Atmos pour fournir une qualité sonore riche. Le Yoga Slim 7i Carbon contient une batterie de 50 Wh qui est censée offrir jusqu’à 15 heures de lecture vidéo ou 13 heures de productivité «toute la journée au bureau».

Il prend également en charge l’assistant virtuel Amazon Alexa (en fonction de l’emplacement) et comporte un clavier rétroéclairé pleine taille. Le prix de l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7i Carbon en Inde commence à Rs 1,19,990 et sera mis en vente via les magasins en ligne et hors ligne Lenovo India à partir du 25 mars.