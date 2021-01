Il n’y a pas grand-chose pour rivaliser avec les tablettes Surface Pro de Microsoft, mais le nouveau ThinkPad X12 Detachable est la dernière alternative avec des processeurs Intel de 11e génération et un clavier détachable.

Le marché des tablettes Windows est un peu, enfin, sans intérêt avec tant de marques abandonnant l’idée. Heureusement, Lenovo est toujours là pour donner à Microsoft un peu de concurrence et le ThinkPad X12 ressemble à une alternative décente.

Cette nouvelle tablette est livrée avec un écran 12,3 pouces tout comme la Surface Pro 7 et le même format d’image 3: 2 qui fonctionne particulièrement bien pour ce type d’appareil. C’est un écran Full HD + IPS avec 400 nits de luminosité et Gorilla Glass.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un appareil ThinkPad, il dispose également de beaucoup de puissance sous le capot avec les processeurs quadricœur Core i7 vPro de 11e génération d’Intel avec graphiques intégrés Xe. Le vPro est destiné aux utilisateurs professionnels et le X12 est également certifié Microsoft Teams.

Il existe également une mémoire LPDDR4x – jusqu’à 16 Go – et jusqu’à un SSD NVMe de 1 To. Le ThinkPad X12 prend en charge Thunderbolt 4, bien que peu d’autres ports avec un USB-C 3.2, un emplacement NanoSIM et une prise casque. Une station d’accueil USB-C peut être nécessaire ici.

Alors que le X12 est plus cher que le Surface Pro 7 à 799 £, Lenovo inclut surtout le clavier Folio amovible qui offre un clavier rétroéclairé pleine grandeur, l’emblématique clé de souris ThinkPad et un lecteur d’empreintes digitales.







Vous remarquerez également une boucle pour stocker un stylet, mais le stylet magnétique Lenovo Precision et le stylet numérique sont tous deux des extras en option. Le Lenovo ThinkPad X12 Detachable devrait être disponible à partir de janvier 2021, à partir de 1149 $ US.

Dans un timing parfait, la Surface Pro 7+ a été annoncée, mais qu’est-ce que cela signifie pour la Surface Pro 8?