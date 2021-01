Lenovo a terminé ses annonces au CES 2021 avec une paire d’ordinateurs portables ThinkPad et une tablette PC hybride de 12,3 pouces. Commençons par le nouveau Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 – il apporte un corps repensé et un écran 14 pouces 16:10 avec des cadres minces, un trackpad plus grand et des processeurs Intel i7 xPro de 11e génération. Vous pouvez le configurer avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4 4 266 MHz et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe.

Ce sont les premiers appareils avec Dolby Voice, qui optimise les performances des haut-parleurs et du microphone, ajuste les voix et réduit le bruit de fond lors d’une conférence téléphonique, indépendamment de l’application.

Le ThinkPad X1 Carbon dispose d’une batterie de 57 Wh qui peut durer jusqu’à 16 heures d’utilisation. Il existe un adaptateur secteur USB-C à charge rapide de 65 W. Le poids n’est que de 1,13 kg.

Le ThinkPad X1 Yoga partage la plupart des spécifications du Carbon, mais dispose d’un écran rotatif à 360 degrés et d’un poids légèrement supérieur de 1,39 kg. Comme le Carbon, le X1 Yoga dispose d’un écran 16:10 14 pouces. Les deux ordinateurs portables ont un choix de panneaux – le X1 Carbon dispose de 5 options, allant de FullHD et 4K, tactile et non tactile, le Yoga en a 4, toutes tactiles. Le ThinkPad X1 Yoga dispose également d’un ThinkPad Pen Pro intégré.

Lenovo a également annoncé le ThinkPad X1 Titanium Yoga. Il dispose d’un écran de 13,5 pouces et 450 nits au rapport 3: 2 et est le ThinkPad le plus fin à ce jour avec 11 mm. Il partage les composants internes d’Intel de 11e génération avec le reste des nouveaux ThinkPads de Lenovo.

Et si vous voulez une version cellulaire, vous serez heureux de savoir que les trois ordinateurs portables sont prêts pour la 5G.

Enfin, nous arrivons au ThinkPad X12 Detachable, encore un autre concurrent de Microsoft Surface Pro du CES 2021. Le ThinkPad X12 Detachable exécute Windows 10 Pro avec des processeurs Intel i7 vPro de 11e génération et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4. Il dispose d’un écran FHD + de 12,3 pouces au rapport 3: 2 qui offre une luminosité de 400 nits et est naturellement tactile. Comme son nom l’indique, l’écran est détachable.

Le ThinkPad X12 Detachable prend en charge le stylet Lenovo Precision Pen (non inclus), Wi-Fi 6, 4G LTE (pas de 5G) et dispose d’une paire de caméras – 5MP orientées vers l’avant et 8MP orientées vers l’arrière.

Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon and Yoga sera disponible à partir de février, à partir de 1429 $ et 1569 $. Le ThinkPad Titanium Yoga et le ThinkPad X12 Detachable seront mis en vente en janvier, respectivement au prix de 1 899 $ et 1149 $.

Source | Via