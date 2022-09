Lenovo tente (encore) de réinventer l’ordinateur portable avec le ThinkPad X1 Fold

Lenovo a été la première entreprise à commercialiser un ordinateur portable/tablette pliable avec le ThinkPad X1 Fold de 2020. Deux ans et demi plus tard (et juste un jour après l’arrivée de son premier véritable rival), il est de retour dans une version remaniée qui, pour une raison quelconque, porte exactement le même nom.

L’image de marque n’a peut-être pas changé, mais la technologie a certainement changé. Ce X1 Fold mis à jour est clairement plus raffiné et rationalisé que la version que j’ai vue au CES 2020, avec un écran plus grand, de nouveaux cas d’utilisation et une technologie améliorée. Mais est-il prêt à devenir grand public ?

Ordinateur portable, tablette et plus

L’écran 16,3 pouces du X1 Fold peut être utilisé en taille réelle comme tablette ou en orientation paysage ou portrait grâce à sa béquille pliable assortie.

Dominic Preston / Fonderie

Mais il se plie également en deux, vous donnant un ordinateur portable 12 pouces avec deux écrans – utilisable sous forme de livre comme liseuse de fortune, sous forme d’ordinateur portable avec un clavier à l’écran, ou en utilisant le clavier en option (avec la marque TrackPoint de Lenovo et un haptique pavé tactile), qui peut lui-même être utilisé soit détaché via Bluetooth, soit attaché magnétiquement à l’écran inférieur pour créer une véritable configuration d’ordinateur portable traditionnelle.

L’expérience de frappe est meilleure que ce que vous attendez d’un clavier tenu uniquement par des aimants. Il ne se sent pas lâche ou flexible, avec une solidité à la prise magnétique qui rend la frappe étonnamment satisfaisante.

Cela signifie que le ThinkPad X1 Fold peut servir d’ordinateur portable, de tablette et d’ordinateur de bureau tout-en-un, ce qui en fait l’un des appareils Windows 11 les plus polyvalents du marché. C’est si vous avez le clavier et l’étui compatibles bien sûr, qui sont livrés en standard en Europe mais sont un supplément optionnel si vous êtes aux États-Unis.

Il est également portable : la tablette elle-même ne pèse que 1,3 kg/2,8 lb, et peut atteindre 1,9 kg/4,2 lb si vous incluez le support et le clavier, qui s’empilent lors du pliage, pour un ensemble global qui a le même encombrement qu’un ordinateur portable 12 pouces. bien qu’un peu plus épais. Il est également plus délicat et plus lent à emballer que de simplement fermer le couvercle d’un ordinateur portable, mais en fin de compte, cela ressemble à un petit prix.

Dominic Preston / Fonderie

Lenovo a clairement réfléchi à tirer le meilleur parti de chaque orientation. Le X1 Fold est équipé d’un surplus de microphones, de haut-parleurs et de ports USB-C/Thunderbolt 4, de sorte que dans n’importe quelle configuration, vous obtiendrez un son stéréo, deux microphones et au moins deux ports USB-C accessibles.

Il ne manque pas non plus de puissance. 12eLes puces de la série U d’Intel de dernière génération alimentent l’hybride ordinateur portable/tablette, avec un choix de silicium i5 ou i7. Jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage ajoutent au sentiment que, lorsqu’il est correctement équipé, cela pourrait être un puissant appareil de productivité — bien que sans option GPU discrète, il ne convienne pas aux utilisateurs créatifs.

Lenovo a opté pour une dalle OLED, et promet une couverture couleur 100 % DCI-P3 et la prise en charge du contenu Dolby Vision HDR. Il prend également en charge le stylet alimenté par Wacom de Lenovo, tandis qu’une fine lunette lui donne un aspect net.

Une nouvelle charnière en forme de cloche a été introduite avec l’écran plus grand, et elle permet aux deux côtés de l’appareil de rester alignés lorsqu’ils sont fermés, ce que les téléphones de Samsung ne peuvent toujours pas. Le pli est également plus subtil et difficile à repérer à moins que vous ne sachiez où regarder.

Plier contre plier

Après un démarrage lent, les téléphones pliables commencent à attirer le grand public, grâce aux fortes ventes des Samsung Galaxy Z Flip 3 et Fold 3 de l’année dernière, tous deux renforcés en août par des modèles de quatrième génération mis à jour.

Mais il a fallu trois générations à Samsung pour commencer à susciter l’intérêt au-delà des passionnés, et Lenovo n’en est encore qu’à la deuxième tentative. Il s’agit d’une nette progression par rapport au prototype X1 Fold de première génération, mais le marché est-il vraiment prêt pour un écran d’ordinateur portable qui se plie ?

Dominic Preston / Fonderie

Cela ne touche même pas à la question de la durabilité. De nombreux acheteurs mettent à jour leur téléphone tous les deux ans, voire plus tôt, mais les ordinateurs portables devraient durer un peu plus longtemps.

Lenovo affirme que l’appareil dans son ensemble répond aux normes de résistance MIL-STD-810H de qualité militaire, et que la charnière elle-même peut survivre à 30 000 plis – assez pour cinq ans d’utilisation si vous pliez et dépliez 16 fois par jour, mais selon votre utilisation, vous pourriez le plier beaucoup plus souvent que cela.

Le succès de Samsung jusqu’à présent est également dû en grande partie aux baisses de prix de l’année dernière, et c’est le prix de départ de 2 499 $/2 999 € qui sera probablement le plus grand obstacle au succès du X1 Fold lors de sa mise en vente en novembre.

C’est avec les spécifications les plus basses disponibles, et aux États-Unis, il n’inclut ni le clavier ni le support. Lenovo n’a pas encore dit combien cela ajoutera au coût, mais attendez-vous à ce que le kit complet soit d’un coût prohibitif.

Dominic Preston / Fonderie

Cela pourrait aider que Lenovo ne soit plus le seul acteur dans l’espace. Asus les a rejoints avec son ZenBook 17 Fold OLED – révélé pour la première fois en janvier au CES, mais hier encore, il a confirmé son lancement en décembre pour la modique somme de 3 999 $. Soudain, le ThinkPad X1 Fold semble vraiment abordable.

Les acheteurs semblent toujours nerveux à l’idée de payer le double pour un téléphone qui se plie, donc dépenser deux ou même trois fois plus qu’un ordinateur portable typique peut bien être énervant, en particulier avec des doutes sur la durabilité.

Si vous êtes encore sceptique, Lenovo a également lancé quelques produits plus traditionnels cette semaine à l’IFA, notamment les tablettes Android P11 et P11 Pro abordables, et le tout premier Chromebook avec un écran 120 Hz.