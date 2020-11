Lenovo taquine sa prochaine série de smartphones et défie le Redmi Note 9

Lenovo a publié quelques images sur Weibo pour taquiner sa prochaine série de smartphones qui concurrencera le trio Note 9 fraîchement annoncé de Redmi.

Les photos partagées par Lenovo révèlent également quelques détails sur la prochaine gamme de smartphones de l’entreprise. Pour commencer, au moins l’un des smartphones aura un îlot de caméra en forme de cercle à l’arrière du boîtier, ce qui semble être trois caméras et un flash LED.

Il emballera un écran perforé et la clé d’alimentation sera placée sur le cadre droit. Il y a un autre bouton sur la gauche, qui pourrait être un bouton dédié pour appeler l’assistant numérique. En y regardant de plus près, vous pouvez également voir que la prise casque 3,5 mm est située en haut.







Affichage perforé et bouton d’assistant numérique dédié sur le prochain smartphone de Lenovo

Lenovo n’a révélé aucune spécification du smartphone, mais l’article de Weibo indique qu’il aura un meilleur appareil photo, un écran plus grand et un design plus pratique. Comparé à quoi? Le texte “6 est plus de 9” indique clairement qu’il va à l’encontre de la nouvelle série Redmi Note 9.

Nous espérons en savoir plus sur la nouvelle série de smartphones Lenovo dans les prochains jours.

La source (en chinois) | Via