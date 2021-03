Lenovo taquine le système de refroidissement double turbo de Legion 2 Pro

Sur un article de Weibo, Lenovo a publié un teaser pour son prochain successeur de son téléphone de jeu Legion. En plus de présenter des ventilateurs de refroidissement doubles actifs, le directeur général de Lenovo a également confirmé officiellement que cet appareil s’appellera le « Lenovo Legion 2 Pro ».

Lorsqu’elle est grossièrement traduite, l’affiche se lit comme suit: «Système de refroidissement turbo à double ventilateur réglable» et en bas, «Une nouvelle tempête est apparue, vous pouvez tout écraser.»

Lenovo confirme également que le Legion 2 Pro sera alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Il n’y a toujours aucun indice quant au moment où le combiné se relâchera en dehors de la fenêtre de libération «à ressort» promise.

Dans un teaser de la semaine dernière, le directeur général de Lenovo a promis que le téléphone serait «riche en fonctionnalités» et ne ferait pas de compromis en ce qui concerne l’aspect jeu du smartphone. Le téléphone peut arriver avec jusqu’à 16 Go de RAM, et peut-être un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le successeur de la Légion devrait emballer au moins une batterie de 5 000 mAh. Les autres spécifications attendues sont le stockage UFS 3.1 et la mémoire LPDDR5.

