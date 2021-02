Le Lenovo Tab P11 Pro est officiellement arrivé en Inde. Le modèle haut de gamme a été initialement dévoilé en septembre 2020, aux côtés de la Tab M10 HD Gen 2 adaptée aux enfants.

À partir de demain, le 14 février, les clients en Inde pourront se procurer la Tab P11 Pro pour 44 999 INR en gris ardoise ou gris platine d’Amazon, Flipkart et du site Web de Lenovo. Il existe également un accessoire de clavier en option qui peut être utilisé pour 999 INR. Ou, dans les 30 premiers jours après le lancement, la paire peut être achetée ensemble, en promotion pour un total de 49 999 INR. Pas encore de mot sur les prix et la disponibilité de l’autre accessoire en option – le Precision Pen 2. Le concurrent Apple Pencil avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression devrait également arriver prochainement.







Le complément clavier, l’étui folio avec béquille et le stylet

Pour rappel, le Lenovo Tab P11 Pro propose un ensemble de spécifications plutôt intéressant. D’une part, son chipset Snapdragon 730G, associé à 6 Go de RAM LPDDR4X et à 128 Go de stockage extensible UFS 2.1, ne crie pas exactement une offre premium «de pointe». Cependant, un argument valable peut être avancé selon lequel il s’agit toujours d’un couplage parfaitement valide et raisonnable avec la véritable star du spectacle ici – l’écran OLED de 11,5 pouces, 2560 x 1600, capable de pomper 500 nits de luminosité et certifié pour Dolby Vision, prise en charge HDR10, ainsi qu’une couverture sRGB à 100%. Il a même un mode Lenovo Eye Care certifié TÜV Rheinland comme cerise sur le gâteau. Un panneau magnifique de part en part.

Lenovo mise clairement sur les capacités multimédias de l’appareil, d’où les haut-parleurs JBL inclus avec Dolby Atmos et une prise audio 3,5 mm. Les appels vidéo devraient également être un jeu d’enfant grâce à un double réseau de microphones, avec un DSP vocal intelligent à mi-champ, accompagnant une paire de caméras selfie 8MP. Vous bénéficiez également de la 4G LTE et du Wi-Fi bi-bande comme options de connectivité réseau. De plus, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS et un port USB Type-C.







Le corps de la Lenovo Tab P11 Pro est fabriqué en alliage d’aluminium et présente un design bicolore

Tout cela s’insère dans un corps en alliage d’aluminium de 264,3 x 171,4 x 6,9 mm, qui fait pencher la balance à 485 grammes, tout en abritant une assez grosse batterie de 8600 mAh, avec le support QuickCharge 3.0. La Tab P11 Pro est livrée avec Android 10, mais Lenovo dit qu’une mise à jour Android 11 OTA sera bientôt disponible.

