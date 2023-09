Lenovo Tab M11 fuit avec des rendus et une fiche technique détaillée

Lenovo a lancé au moins cinq tablettes Tab M10 au cours des trois dernières années sans logique claire dans leur dénomination. La société a finalement décidé de passer à autre chose et travaille sur une ardoise Tab M11.

Selon les rendus et les spécifications divulgués, la pionnière sera une tablette d’entrée de gamme. La fuite indiquait que l’écran serait de 11 pouces et que la capacité de la batterie serait de 7 040 mAh, permettant 10 heures de lecture vidéo avec une charge.









Onglet Lenovo M11

Techniquement, l’écran de l’appareil sera un écran LCD de 10,95 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et une luminosité de 400 nits. Dans la lunette, il y aura un appareil photo de 8 MP, tandis que l’arrière arborera « 8 MP/13 MP », ce qui signifie que différents marchés pourraient avoir une configuration différente.

Le chipset serait Mediatek G88 associé à trois versions de mémoire différentes – 4/64 Go, 4/128 Go et 8/128 Go, toutes dotées d’un emplacement micro SD. L’un des arguments de vente de cette tablette pourrait être la promesse de Lenovo concernant les futures mises à jour : elle sera livrée avec Android 13 et recevra des mises à jour du système d’exploitation vers Android 15 et des correctifs de sécurité jusqu’en janvier 2028.













Onglet Lenovo M11

Il n’y a pas de date de sortie ni de prix officiels, mais l’astuce suggérait un prix d’environ 330 $.

