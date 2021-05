Lenovo Tab M10 5G inopinée apparaît en ligne

Il semble que Lenovo travaille dur sur un nouveau lot de tablettes. Dans la foulée de la prétendue fuite de Yoga Pad Pro il y a quelques jours, détaillant une tablette intrigante, avec prise en charge de l’entrée HDMI, nous voyons maintenant une tablette au facteur de forme plus traditionnelle apparaître également à divers endroits. Comme son nom l’indique – le Onglet M10 5G est un modèle plus économique, avec une diagonale d’écran d’environ 10 pouces. Il a maintenant sa propre page dans la console Google Play, avec un rendu petit et pas particulièrement révélateur, ainsi qu’un TB-X607Z numéro de modèle.





Lenovo Tab M10 5G sur la console Google Play

La liste mentionne également le chipset Qualcomm SM6350, qui est le Snapdragon 690 5G – un chipset 8 nm, avec six cœurs Kryo 560 Silver, cadencés jusqu’à 1,7 GHz et deux Kryo 560 Gold, jusqu’à 2,0 GHz, plus un Adreno 619L GPU et un modem X51 5G intégré. Une belle avancée par rapport aux puces Helio P22 des anciens modèles Tab M10. Il est associé à 6 Go de RAM et pousse les pixels vers un panneau de 1200 x 1920 pixels.

Le même numéro de modèle TB-X607Z peut également être trouvé dans quelques annonces GeekBench récentes en ligne. Ceux-ci ne fournissent aucune information supplémentaire et réaffirment simplement des choses comme le chipset Snapdragon 690 5G, 6 Go de RAM et le système d’exploitation Android 11.





Liste de Lenovo Tab M10 5G GeekBench

Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix ou la disponibilité du Lenovo Tab M10 5G. Bien que, à la lumière des récentes rumeurs et fuites de Yoga Tab Pro, nous l’avons déjà mentionné, il est possible de s’attendre à un événement ou au moins à une annonce pour quelques appareils de Lenovo sous peu.

