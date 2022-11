Lenovo Tab Extreme sera la première tablette à arborer le SoC Dimensity 9000 de MediaTek

Lenovo prend de plus en plus au sérieux les tablettes Android de jour en jour, semble-t-il. Il avait déjà une offre intéressante dans le P12 Pro, mais cela est apparemment dû à un successeur, et cela a maintenant été divulgué grâce à la console Google Play.

Mesdames et messieurs, voici la prochaine Lenovo Tab Extreme. Le nom est, peut-être étonnamment, plutôt adéquat ici, car ce sera la toute première tablette à arborer le chipset haut de gamme Dimensity 9000 de MediaTek.

Et ce n’est pas la seule fonctionnalité de l’étagère supérieure proposée. Le Tab Extreme dispose également d’un écran avec une résolution de 3000×1876 (bien que la taille soit inconnue) et de 8 Go de RAM en une seule itération. Il exécutera Android 13 dès le premier jour, ce qui est agréable à voir, mais on ne sait toujours pas quand ledit « premier jour » se produira.

S’il est lancé avant mai (lorsque la tablette Pixel devrait tomber), il peut s’agir de la première tablette Android à lancer avec la dernière version du système d’exploitation. Le Lenovo Tab Extreme a le numéro de modèle TB570FU, et comme vous pouvez le voir sur la photo associée à la liste susmentionnée, il a des lunettes très minces tout autour (pour une tablette), avec la caméra frontale à peine ajustée à l’intérieur de celui du haut. J’espère que d’autres spécifications seront bientôt révélées, maintenant que les vannes sont ouvertes.

