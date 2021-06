Lenovo Smart Clock 2 Officiel avec une station de chargement sans fil Sweet

À la fin de la semaine dernière, nous avons repéré un nouveau Lenovo Smart Clock 2 alors qu’il s’arrêtait à la FCC, ainsi que ce qui semblait être un accessoire de chargement sans fil pour celui-ci. Aujourd’hui, parce que c’est la semaine du MWC, Lenovo l’a officialisé.

Le Lenovo Smart Clock 2 commence à 89,99 $, dispose en effet d’une station de chargement sans fil en option qui se fixe à sa base et devrait être disponible en septembre.

Cette nouvelle Smart Clock 2 présente un design mis à jour qui se décline en Abyss Blue, Heather Grey et Shadow Black. Il a à nouveau un couvercle souple « d’aspect organique » autour de son corps, arbore un écran de 4 pouces, et oui, vous pouvez mettre un chargeur sans fil de base qui se connecte via des broches au bas de l’horloge 2. Ce chargeur sans fil peut ensuite alimenter votre téléphone pendant la nuit sans avoir besoin d’un chargeur séparé. Nous ne savons pas encore combien coûtera le quai.

Plutôt sympa, non ?