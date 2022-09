Lenovo présente les nouvelles tablettes Tab P11 et P11 Pro, l’ordinateur portable ThinkPad X1 Fold 2022

Lenovo a lancé IFA 2022 avec deux tablettes et la deuxième génération de son ordinateur portable pliable – le ThinkPad X1 Fold.

Le ThinkPad X1 Fold 2022 contient un écran pliable OLED plus grand de 16,3 pouces avec une résolution de 2560x2024px, 600 nits de luminosité maximale, 100% DCI-P3 et la prise en charge de Dolby Vision. C’est une grande amélioration par rapport au X1 Fold de 13,3 pouces de première génération.

Vous pouvez utiliser le ThinkPad X1 Fold 2022 comme moniteur autonome de 16,3 pouces avec un clavier Bluetooth.

Vous pouvez également plier l’écran à 120 degrés comme un ordinateur portable traditionnel et fixer le clavier magnétique sur la partie inférieure de l’écran, ce qui donne un ordinateur portable de 12 pouces.

Vous pouvez, bien sûr, utiliser le ThinkPad X1 Fold 2022 comme une énorme tablette si vous le souhaitez.

Sous le capot se trouve un processeur Intel vPro Core i5 ou Core i7 de 12e génération avec Iris Xe Graphics, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à un téraoctet de SSD. Vous disposez de deux ports USB-C, tous deux Thunderbolt 4, ainsi que d’un emplacement nano-SIM en option.

Il y a trois haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et 4 micros avec Dolby Voice.

Côté batterie, il y a une batterie intégrée de 48 Wh et une batterie optionnelle de 16 Wh qui va dans la seconde moitié de l’appareil. Le ThinkPad X1 Fold 2022 pèse 1,28 kg pour l’écran uniquement et 1,9 kg avec le clavier et le support.

En parlant de clavier, il est rétro-éclairé, contrairement à celui de l’Asus Zenbook 17 Fold OLED. Le clavier dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré, tandis que le ThinkPad X1 Fold 2022 dispose d’une webcam 5MP certifiée Windows Hello.

Lenovo demandera 2 499 $ pour le ThinkPad X1 Fold 2022 lorsqu’il commencera à être expédié en novembre.

La prochaine génération est la Lenovo Tab P11 Pro. Il s’agit de la variante mondiale du Lenovo Pad Pro à destination de la Chine du mois dernier. Il dispose d’un écran OLED de 11,2 pouces d’une résolution de 2560 x 1536 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360 Hz.

La Tab P11 Pro (2e génération) est alimentée par le MediaTek Kompanio 1300T, un Dimensity 1200 plus puissant pour les tablettes, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Il fonctionne sous Android 12L et Lenovo fournira deux mises à jour majeures du système d’exploitation sur toute la ligne.

Le son est transmis par quatre haut-parleurs JBL, optimisés avec Dolby Atmos, il y a une batterie de 8 200 mAh et un emplacement pour carte SD.

Le Lenovo Tab P11 Pro sera mis en vente ce mois-ci, au prix de 499 €/499 $.

Le Lenovo Tab P11 (2e génération) est une ardoise de niveau inférieur avec un écran LCD IPS de 11,5 pouces d’une résolution de 2000 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 400 nits.

Il est alimenté par un MediaTek Helio G99 avec 4 Go ou 6 Go de RAM, 64 Go ou 128 Go de stockage et une batterie de 7 700 mAh. Il fonctionne également sous Android 12L et recevra deux mises à jour majeures du système d’exploitation.

La Tab P11 (2e génération) sera livrée début 2023, à partir de 349 €/349 $.