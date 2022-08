Lenovo présente également la tablette Pad Pro (2022) et de nombreux appareils IoT

Lenovo a lancé aujourd’hui le smartphone phare Legion Y70, mais ce n’était qu’un nouvel appareil dans une multitude d’annonces. Nous avons également vu une tablette Lenovo Pad Pro (2022) avec un chipset Dimensity 1300T, ainsi que plusieurs serveurs de stockage en nuage, des écouteurs sans fil et même des choix de style de vie comme une chaise de jeu et une valise.

Le nouveau Pad Pro dispose d’un écran OLED de 11,2 pouces avec une résolution de 2560 x 1536 pixels. Il a une gamme DCI-P3 et une luminosité maximale de 600 nits. Il est également livré avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. La dalle est certifiée HDR10+ et Dolby Vision.

L’ensemble de la tablette pèse 480 grammes et ne mesure que 6,8 mm d’épaisseur. Lenovo a réussi à mettre une batterie de 8 200 mAh avec un support de charge rapide de 30 W, ainsi que quatre haut-parleurs en configuration deux par deux en haut et en bas (droite et gauche lorsqu’ils sont tenus horizontalement).

Il y a aussi un appareil photo 13 MP à l’arrière et un autre avec un capteur 8 MP à l’avant.

L’interface est ZUI 14 et elle est adaptée aux tablettes avec une barre des tâches. Il peut également servir de deuxième moniteur lorsqu’il est connecté à certains moniteurs et ordinateurs portables Lenovo. Le Pad Pro (2022) prend en charge un clavier QWERTY qui fonctionne avec toutes les commandes connues (Alt+Tab, Ctrl+C/V) et est également un support.

Il prend en charge un stylet Lenovo qui est vendu séparément. D’autres accessoires incluent un étui de protection (sans clavier) et un protecteur spécial pour le panneau avant.









Couleurs du Lenovo Pad Pro (2022)

Lenovo Pad Pro (2022) arrive en argent et en or. Il n’y a pas de version LTE jusqu’à présent, alors que les prix sont de deux – 2 199 CNY pour 6/128 Go et 2 499 CNY pour 8/128 Go.













Autres produits et offres, annoncés lors de l’événement Lenovo

L’événement a également vu le lancement de Lenovo X1s – une solution de stockage en nuage pour 2 899 CNY, mais la société avait également des solutions moins chères. Il a également révélé des lunettes VR appelées VR700 pour 3 299 CNY, des écouteurs E5 TWS pour 369 CNY et une chaise de jeu C5 avec des prix allant jusqu’à 899 CNY.

Tous les prix peuvent baisser un peu avec une offre de précommande, mais tous les produits sont limités à la Chine pour le moment.

La source (en chinois)