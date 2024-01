Lenovo parie que Motorola sera le troisième plus grand acteur de smartphones dans 3 ans

Un smartphone Motorola Razr Flip exposé lors de l’événement de lancement des nouveaux smartphones Motorola Flip, Motorola Razr 40 et Motorola Razr 40 Ultra, à New Delhi, en Inde.

Matthew Zielinski, vice-président exécutif de Lenovo, a déclaré à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que la société avait redressé l’activité de Motorola et l’avait “hyper-priorisée”, et que cela porte désormais ses fruits.

Lenovo, le plus grand fabricant d’ordinateurs personnels au monde, a racheté Motorola à Google en 2014. Ces dernières années, la société a cherché à dynamiser la marque et à la positionner comme un acteur de smartphone haut de gamme pour rivaliser avec Samsung et Pomme .

Apple et Samsung sont les deux plus grands acteurs du marché mondial des smartphones, avec une part cumulée d’environ 40 %.

Zielinski a déclaré que Lenovo était prêt à accélérer son usine de fabrication de Pondichéry, en Inde, si nécessaire.

Le gouvernement indien a cherché à inciter les fabricants d’électronique à fabriquer leurs produits en Inde. Apple par exemple a accéléré la production de ses iPhones en Inde.

Zielinski a qualifié l’Inde de “de loin l’un des pays les plus stratégiques” pour Lenovo.

“Nous pensons simplement que maintenant nous avons fait ce saut vers la 5G, la capacité de mettre la technologie entre les mains du grand public là où c’était plus difficile qu’avant, et le fait de disposer de l’étendue du portefeuille dont nous disposons, de la poche au cloud, avoir le genre de conversations que nous avons avec le gouvernement indien, avoir une fabrication locale et chercher à créer plus d’emplois en Inde”, a déclaré Zielinski.

“Nous allons faire autant de paris que possible parce que nous pensons que la croissance de la population indienne est fantastique et que ce sont des gens formidables.”