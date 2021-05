Lenovo Pad Pro dévoilé avec un écran OLED 11,5 « 90 Hz, suivi des modèles Plus et Vanilla

En plus de la puissance multimédia qu’est le nouveau Lenovo Yoga Pad Pro, Lenovo a dévoilé trois autres tablettes. La première ardoise est assez puissante (même si son prix est toujours assez agressif), les deux autres se concentrent sur l’abordabilité (mais ont toujours une fiche technique solide).

Lenovo Pad Pro 2021

Comme le modèle Yoga, le Lenovo Pad Pro 2021 est alimenté par un chipset Snapdragon 870, mais l’objectif principal ici est l’écran – un panneau OLED de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un temps de réponse de 1 ms. L’affichage est plus net grâce à sa résolution de 2 560 x 1 600 px (16:10) et couvre également l’espace colorimétrique DCI-P3 plus large à 100%. Ceci s’ajoute à la prise en charge de Dolby Vision et HDR10. Il a une luminosité typique de 420 nits (600 nits en crête) et prend en charge la gradation CC pour une expérience sans scintillement.







Lenovo Pad Pro 2021

Vous pouvez acheter un stylet en option capable de détecter 4 096 niveaux de pression. Il s’agit plus d’une tablette de travail, il dispose donc d’un connecteur à broches pogo en bas où vous pouvez facilement enclencher le couvercle du clavier en option qui a également un trackpad.

Le Pad Pro 2021 est assez fin et léger, ne mesurant que 5,8 mm et 485 g. Il dispose d’une batterie de 8600 mAh, ce qui est suffisant pour 15 heures de lecture vidéo ou 8 heures de navigation sur le Web. Il prend en charge Quick Charge 3.0 pour une puissance allant jusqu’à 20 W.

En parlant de vidéo, vous pourrez profiter de vos films sur quatre haut-parleurs JBL, chacun avec une chambre de 2,5 cm³ et une puissance de 1,5 W (6 W au total). Il existe également un support Dolby Atmos.





Principales fonctionnalités du Lenovo Pad Pro 2021

Le chipset S870 est associé à 6 Go de RAM (LPDDR5) et 128 Go de stockage (UFS 3.1). Cela peut être étendu via la fente microSD. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un port USB-C (3.1), Wi-Fi 6 (MIMO 2×2) et Bluetooth 5.1.

La tablette dispose d’une double caméra avec un module principal de 13 MP (avec mise au point automatique) et une caméra ultra grand angle de 5 MP (120 °). Sur le devant, il y a une caméra selfie 8MP et une caméra ToF pour l’authentification (ou vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales sur le côté).

Le Lenovo Pad Pro 2021 sera mis en vente en Chine le 31 mai au prix de 2500 CNY (390 $ / 320 €).

Lenovo Pad Plus 11

Cette tablette dispose d’un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 px. Il est moins impressionnant avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et aucun support HDR. Cependant, vous obtenez toujours quatre haut-parleurs JBL avec Dolby Atmos, avec une puissance totale de 6W. Et l’écran prend également en charge ce stylet en option.

Le Lenovo Pad Plus est alimenté par un chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de plus en utilisant la fente pour carte microSD.









Lenovo Pad Plus 11 «

La tablette dispose d’une batterie de 7700 mAh avec prise en charge de Quick Charge 3.0 sur USB-C. La batterie est bonne pour 12 heures de vidéo ou 12 heures de navigation sur le Web. La connectivité sans fil comprend Wi-Fi 6 (MIMO 2×2), Bluetooth 5.1 et GPS. Cette tablette est classée IP52, bien que ce ne soit pas tout à fait une tablette de plein air.

Il n’y a qu’une seule caméra à l’arrière, 13MP, mais l’avant conserve la configuration d’une caméra frontale de 8MP et d’un capteur ToF. Celui-ci a également des épingles pogo, vous pouvez donc obtenir une couverture de clavier si vous avez besoin de taper beaucoup de texte.





Caractéristiques principales du Lenovo Pad Plus 11 «

Comme son frère, le Pad Plus sera mis en vente en Chine le 31 mai. Il coûtera 1 600 CNY (250 $ / 200 €).

Lenovo Pad 11

Celui-ci est similaire au modèle Plus. Il a le même écran LCD 11 « 2 000 x 1 200 px et quatre haut-parleurs avec support Dolby Atmos (seulement 4 W de puissance cette fois-ci, cependant). La configuration de la caméra est également la même, 13MP à l’arrière, 8MP + capteur ToF à l’avant.









Lenovo Pad 11 «

La principale différence est le chipset Snapdragon 662 et le fait que vous n’obtenez que 4 Go de RAM plus 64 Go de stockage. Au moins, il y a encore un slot microSD. Et le connecteur à broches pogo est intégré, tout comme le support du stylet en option.

La batterie est la même, capacité de 7700 mAh et prise en charge de Quick Charge 3.0 (20 W) sur USB-C (câblé pour seulement 2,0 vitesses, cependant). Le Wi-Fi est plus lent, seule la version 5 est prise en charge (aka ac), mais le GPS est toujours à bord, tout comme l’indice IP52.





Caractéristiques principales du Lenovo Pad 11 «

Le Lenovo Pad 11 sera bientôt disponible au prix de 1 100 CNY (170 $ / 140 €).