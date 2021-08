Lenovo P12 Pro avec chipset Snapdragon 855 apparaît sur la console Google Play

Il y a un mois, Lenovo a lancé la Yoga Tab 13, la Yoga Tab 11 et la Tab P11 Plus avec une disponibilité mondiale. Maintenant, des indices sont apparus sur une autre ardoise, une suite du Lenovo Tab P11 Pro de l’année dernière. Contrairement aux trois premiers, qui ont des écrans LCD IPS, le P11 Pro dispose d’un écran OLED de 11,5 pouces. Cependant, malgré son surnom « Pro », il est alimenté par le chipset Snapdragon 730G de milieu de gamme. Le P11 Plus n’est pas non plus une centrale électrique, emballant un Helio G90T.

Le Lenovo P12 Pro (TB-Q706F) a été repéré sur la console Google Play et bénéficie d’une mise à niveau majeure des performances avec un Snapdragon 855 (ou éventuellement un 860). Ce n’est pas tout à fait au niveau de la Yoga Tab 13, qui est équipée du nouveau Snapdragon 870, mais elle est plus petite et devrait plaire aux fans d’OLED.

Détails du Lenovo P12 Pro (Q706F) sur la console Google Play

Bien que la console ne répertorie pas le type de panneau, la résolution de 2 560 x 1 600 px est supérieure à celle du P11 Plus et correspond au P11 Pro, l’affichage doit donc être dans la même classe.

Le Lenovo P12 Pro aura 8 Go de RAM et fonctionnera sous Android 11 prêt à l’emploi. Malheureusement, ce sont tous les détails de la console. Cependant, en regardant les P11 Plus et P11 Pro, le nouveau modèle devrait être doté d’une charge rapide (20 W ou plus), de quatre haut-parleurs et éventuellement d’une double caméra à l’arrière. Un cadre en aluminium n’est pas exclu non plus.



Lenovo P12 Pro (image de la console Google Play)

Le P12 Pro (TB-Q706F) a été récemment enregistré par le CEE, qui n’ajoute pas plus de détails mais mentionne une ardoise connexe – le TB-Q706Z. L’enregistrement a été émis à la mi-juillet, il ne devrait donc pas tarder à l’annonce officielle.

