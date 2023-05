Lenovo offre des économies sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et plus encore pour le Memorial Day

Lenovo fabrique actuellement certains de nos ordinateurs portables préférés sur le marché, revendiquant des places sur nos listes des meilleurs ordinateurs portables économiques, des meilleurs deux-en-un et des meilleurs ordinateurs portables dans l’ensemble pour 2023. Et vous n’avez pas à vous ruiner pour mettre la main dessus. À l’heure actuelle, Lenovo propose des offres exceptionnelles lors de sa vente du Memorial Day, et vous pouvez économiser jusqu’à 75 % sur certains ordinateurs portables, ainsi que sur des ordinateurs de bureau, des moniteurs et d’autres accessoires. Cette vente se déroule à partir de maintenant jusqu’au 4 juin, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe des dizaines d’ordinateurs portables et de PC Lenovo différents en vente actuellement, vous êtes donc sûr de trouver un modèle conçu pour répondre à vos besoins et à votre budget. Si vous voulez un ordinateur portable solide et abordable, parfait pour les bases, vous pouvez vous procurer ce 14 pouces Think Pad E14 pour 642 $, soit 977 $ de moins que le prix habituel. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération, de 512 Go de stockage, de 16 Go de RAM et d’une prise en charge Wi-Fi 6E pour une connexion Internet rapide si vous disposez d’un routeur compatible.

Ou obtenez une puissance et une polyvalence sérieuses avec ce deux-en-un ThinkPad X1 Titane Yoga. C’est un énorme 2 245 $ de réduction sur le prix d’origine, le ramenant à 974 $, et est équipé d’un écran tactile de 13,5 pouces, d’un disque SSD de 512 Go, de 16 Go de RAM, d’un GPU Intel Iris Xe intégré et d’un processeur Intel Core de 11e génération. processeur i7. Et si vous avez besoin d’un poste de travail compact pour votre bureau à domicile, il existe également des ordinateurs de bureau tout-en-un en vente. Ce Think Centre M90a est en vente au prix de 616 $, soit 1 323 $ de réduction sur le prix habituel, et comprend un moniteur Full HD intégré de 23,8 pouces, ainsi que 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et un processeur Intel Core i5 vPro de 10e génération.

Il existe de nombreux autres accessoires que vous pouvez acheter en vente, y compris moniteurs, claviers, souris, hubs USB et beaucoup plus. De plus, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables Lenovo pour encore plus de bonnes affaires.