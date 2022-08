Lenovo Legion Y70 devrait être lancé le 18 août

Lenovo se prépare à annoncer son premier téléphone Snapdragon 8+ Gen 1 – le nom de code Legion Y70 Halo. L’appareil a maintenant une date de lancement comme Lenovo l’a confirmé le 18 août à 19 heures, heure de Chine. En plus de confirmer la date de lancement, Lenovo a partagé quelques spécifications supplémentaires pour le Y70.







Affiche de l’événement de lancement du Lenovo Legion Y70

Le département caméra sera mis en vedette par un capteur 1/1,5 pouce 50MP avec OIS qui peut également enregistrer jusqu’à 8K vidéo à 30fps. Le dos comporte un module ultra large supplémentaire de 13 MP et un module de profondeur de 2 MP. Legion Y70 apportera une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 68 W qui, selon Lenovo, peut effectuer une charge de 0 à 80 % en 34 minutes. Lenovo revendique également 8,5 heures de jeu, 18 heures de lecture vidéo et 35 heures de lecture musicale sur une seule charge.













Spécifications de l’appareil photo et de la batterie Lenovo Y70

Des rapports antérieurs ont confirmé que le téléphone abritera un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone devrait également arriver avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Le côté logiciel devrait être couvert par Android 12 avec ZUI 13 en plus.

La source (en chinois)