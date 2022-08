Lenovo Legion Y70 arrive en tant que premier téléphone de l’entreprise avec Snapdragon 8+ Gen 1

Le Legion Y70 est officiellement le premier smartphone Lenovo avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Le produit phare fait partie de la famille de jeux Legion, mais présente une esthétique plus simple sans lésiner sur les performances de haut niveau.









Lenovo Légion Y70

L’écran est un OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 1500 Hz. Il y a un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie et bien que Lenovo ne dise rien sur le positionnement du lecteur d’empreintes digitales, nous pouvons supposer qu’il est intégré dans la touche d’alimentation.

Le retrait du capteur sous l’écran a permis à Lenovo de rendre le Y70 extrêmement fin – seulement 7,99 mm dans sa base. L’entreprise a réussi à entasser “jusqu’à 10 couches” de solutions de refroidissement, y compris plusieurs feuilles de graphite et le plus grand VC du marché – 5 047 mm², soit seulement 0,55 mm d’épaisseur à lui seul.

















Caractéristiques du Lenovo Legion Y70

Le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 est une amélioration naturelle par rapport à la variante non-Plus du jeu Legion Y90. Il est couplé au stockage UFS 3.1 et à la RAM LPDDR5 et Lenovo propose le Y70 en trois combinaisons : 8/128 Go, 12/256 Go et 16/512 Go.

Les caméras à l’arrière de ce téléphone sont également impressionnantes – la principale est de 50 MP avec un capteur de 1/1,55″, la secondaire est un ultra grand-angle de 13 MP avec un FoV de 120 degrés et il y a aussi un capteur de profondeur de 2 MP . La caméra selfie est répertoriée comme 16 MP.

La batterie du Legion Y70 est de 5 100 mAh et prend en charge une charge rapide de 68 W. Lenovo a également introduit des fonctionnalités intelligentes qui surveillent la durée de vie de la cellule et les modèles de charge pour protéger la batterie plus longtemps. Le logiciel est ZUI 14 et nous ne pouvons qu’espérer qu’il a Android 12 en dessous – Lenovo est resté silencieux sur les détails.

Le Legion Y70 faisant partie d’une famille de jeux signifie qu’il reçoit également des accessoires sympas – Lenovo a introduit un étui de protection avec des capacités de refroidissement, un refroidisseur d’air similaire au produit AeroActive d’Asus et des déclencheurs d’épaule amovibles.













Lenovo Légion Y70

Lenovo Legion Y70 est en pré-commande sur le site Web de la société en Chine en trois couleurs – noir, blanc et rouge, mais ce dernier n’est disponible qu’avec le choix de mémoire le plus cher. Les prix commencent à partir de 3 299 CNY, soit environ 485 $. Le téléphone reste très probablement exclusif à la Chine mais on peut espérer une surprise de la part de Lenovo.

La source (en chinois)