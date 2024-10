Lenovo Legion Go tombe à 499 $ pour la première fois avant la prochaine mise à jour du Ryzen Z2

Legion Go maintenant à 499 $ : 200 $ sous le PDSF

Au milieu des rumeurs sur la Legion Go de nouvelle génération, la console de première génération bénéficie d’une réduction de prix.

S’il y a une indication que Lenovo lance une nouvelle console, c’est bien le changement de prix du modèle existant. Le Legion Go a été lancé l’année dernière en septembre à 699 $, et même 799 $ pour le modèle haut de gamme avec 1 To de stockage. La console est désormais disponible à un prix record.

Le Lenovo Legion Go est équipé du Ryzen Z1 Extreme, l’APU basé sur Phoenix d’AMD doté de 8 cœurs Zen4 et de 12 unités de calcul RDNA3. Contrairement aux ordinateurs de poche de jeu MSI ou ASUS, la Legion Go offre deux avantages principaux : un écran beaucoup plus grand (8,8 pouces contre 7 pouces) et des manettes détachables, similaires à la Nintendo Switch.

Tarifs Legion Go, Source : VideoCardz

Le Legion Go fait face à la concurrence de l’Ally X, lancé plus tôt cet été, qui offre une durée de vie de la batterie améliorée et des spécifications de mémoire plus élevées (24 Go). Cependant, il dispose toujours du même APU Ryzen Z1 Extreme et du même écran de 7 pouces. Ceux qui regardaient la mise à jour, mais attendraient toujours un nouvel APU basé sur l’architecture Zen5 et RDNA3.5, doivent savoir que Lenovo devrait bientôt introduire non pas une mais trois nouvelles consoles basées sur la série Ryzen Z2.

AMD a annoncé que la série Ryzen Z2 serait lancée début 2025, avec trois modèles attendus : les Ryzen Z2 Extreme, Z2 et Z2G, tous susceptibles d’alimenter les prochains systèmes Legion Go. Alors que la mise à jour est encore disponible dans deux mois, cette baisse de prix pourrait être un moyen pour Lenovo d’attirer les joueurs avant la nouvelle version.

Ordinateurs de poche de jeu haut de gamme VidéoCardz Lenovo Légion Go Allié ASUS ROG

X Allié ASUS ROG

2023 Image Architecture AMD Zen4 et RDNA3 AMD Zen4 et RDNA3 AMD Zen4 et RDNA3 APU Ryzen Z1 Extrême

8C/16T jusqu’à 5,1 GHz Ryzen Z1 Extrême

8C/16T jusqu’à 5,1 GHz Ryzen Z1 Extrême

8C/16T jusqu’à 5,1 GHz

ou

Ryzen Z1

6C/12T jusqu’à 4,9 GHz GPU SoC AMD iGPU

12CU à 2,7 GHz [Z1E] AMD iGPU

12CU à 2,7 GHz AMD iGPU

12CU à 2,7 GHz [Z1E]

4CU à 2,5 GHz [Z1] GPU externe USB4 USB4 ROG XG Mobile (jusqu’à RTX 4090) Capacité de mémoire 16 Go LPDDR5X-7500 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 Capacité de stockage 1 To/512 Go 1 To 512 Go Type de stockage SSD M.2 NVMe 2242 PCIe 4×4 SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 4×4 SSD M.2 NVMe 2230 PCIe 4×4 Afficher 8,8″ 2560×1600 IPS, 144 Hz, 500 nits 7″ 1920×1080, 120 Hz, 500 nits, 7 ms, VRR 7″ 1920×1080, 120 Hz, 500 nits, 7 ms, VRR Connectivité Wi-Fi 6E, BT 5.2 Wi-Fi 6E, BT 5.2 Wi-Fi 6E, BT 5.2 Batterie 49,2 Wh, 900 mAh 80 Wh 40 Wh Poids 854g 678g 608g Dimensions (L×L×H) 29,9 × 13,1 × 4,1 cm 28,0 × 11,4 × 3,7 cm 28,0 × 11,7 × 3,2 cm Système d’exploitation par défaut Windows 11 Windows 11 Windows 11 Prix ​​en détail 749 $ [Z1E+1TB]

699 $/799 € [Z1E+512GB] 799 $ 699 $/799 € [Z1E]

599 $/699 € [Z1] Date de sortie 31 octobre 2023 juillet 2024 juin 2023 [Z1E]

septembre 2023 [Z1]

Source: Amazone