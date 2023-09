Lenovo Legion Go Hands-on : un ordinateur portable de jeu sous forme portable

Lenovo a présenté aujourd’hui son premier appareil portable de jeu Windows la Légion Allez . La console mobile de type Steam Deck exécute des jeux PC standard sur son écran compact et dispose d’une paire de contrôleurs amovibles de type Nintendo Switch. Il rejoint également quelques autres produits de la marque Legion en fanfare alors que la société dévoile son dernier produit à l’IFA 2023 à Berlin.

Le Lenovo Legion Go commence à 700 $. Il dispose d’un écran de jeu QHD+ PureSight de 8,8 pouces au format 16:10. Sur les ordinateurs portables Lenovo, l’écran PureSight bascule dynamiquement entre les profils de couleurs en fonction du contenu que vous consommez, même s’il n’est pas clair s’il fonctionnera de la même manière sur le Legion Go. Il a une luminosité maximale de 500 nits, un peu plus lumineuse que la Pont à vapeur portable. L’écran prend également en charge des résolutions réglables de 1600p à 800p, et vous pouvez basculer entre des taux de rafraîchissement de 144 Hz et 60 Hz si, par exemple, vous essayez d’économiser la batterie. L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité de 49,2 Wh, soit un peu plus que le Steam Deck et le Asus ROG Allié. Lenovo a également activé la charge Super Rapid, qui peut reconstituer 70 % de la batterie en une demi-heure environ.

Le Legion Go est disponible avec un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et jusqu’à 16 Go de RAM. Vous pouvez également choisir jusqu’à 1 To de stockage, et il existe un emplacement d’extension supplémentaire pour jusqu’à 2 To d’espace supplémentaire. C’est bien de voir les options disponibles.

Le Legion Go avec ses contrôleurs déconnectés. Photo: Florence Ion / Gizmodo

J’ai été étonnamment capable d’atteindre tous les boutons et déclencheurs orientés vers l’arrière du Legion Go. Photo: Florence Ion / Gizmodo

Le Legion Go dispose d’une béquille pratique. Photo: Florence Ion / Gizmodo

Les contrôleurs du Legion Go ont chacun des dispositions différentes pour différents scénarios de jeu. Photo: Florence Ion / Gizmodo

J’ai pu tenir le Legion Go et ressentir ce que ce serait de m’asseoir sur le canapé avec. Les joysticks à effet Hall de la Legion Go prétendent avoir des « zones mortes minimales » et piquent même la Nintendo Switch en affirmant qu’il n’y a « pas de dérive du joystick ». Les contrôleurs disposent d’un trackpad intégré, d’un D-pad, d’une molette de souris inclinée et de dix boutons d’épaule, déclencheurs et boutons de poignée mappables. J’ai été surpris de la facilité avec laquelle mes doigts fins pouvaient accéder à tous. Les deux commandes peuvent être détachées de l’écran et la manette droite peut être utilisée comme une souris pour augmenter la vitesse dans des jeux comme les jeux de tir à la première personne.

Puisqu’il s’agit d’un appareil destiné aux jeux en déplacement, le Legion Go comprend deux ports USB Type-C pour charger l’appareil et brancher un accessoire simultanément. Il existe également une compatibilité Wi-Fi 6E et une prise en charge Bluetooth 5.2 intégrées pour connecter votre paire d’écouteurs sophistiqués préférée.

Les lunettes Lenovo Legion pourraient constituer un excellent compagnon d’avion pour garder vos affaires secrètes. Photo: Florence Ion / Gizmodo

Si vous décidez d’utiliser le Legion Go dans une zone semi-publique comme l’avion, vous pouvez apporter une paire de lunettes Lenogo Legion pour 330 $ supplémentaires. Les lunettes offrent un grand écran personnel dans l’intimité des lunettes. Ils ont une résolution Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des haut-parleurs intégrés. Les lunettes Legion sont compatibles avec la plupart des appareils Windows, Android et Apple dotés de USB-C.

Le premier ordinateur portable de Lenovo avec refroidissement par eau intégré

L’ordinateur portable Legion 9i est le premier de Lenovo à proposer un refroidissement par eau intégré. Photo: Florence Ion / Gizmodo

Si les ordinateurs de poche ne sont pas votre truc, Lenovo a également annoncé le Legion 9i avec un système de refroidissement liquide intégré. Le capot en carbone forgé du Legion 9i est l’une des esthétiques d’ordinateur portable les plus uniques que j’ai vues. L’ordinateur portable est le premier appareil de 16 pouces de l’écosystème de Lenovo et le premier à disposer d’un système de refroidissement autonome, développé en partie par Cooler Master. Le système de refroidissement accompagne un système de refroidissement par air à trois ventilateurs avec ses propres bouches d’aération.

Le Legion 9i est doté de l’écran PureSight MiniLED de Lenovo avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 165 Hz. Il exécute le processeur Intel Core i9-13980HX de 13e génération avec jusqu’à 64 Go de RAM, et vous pouvez l’obtenir avec le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4090. Le clavier RVB par touche de Lenovo est prêt à être personnalisé. Il rejoint une batterie de 99,99 Wh, qui se charge avec le chargeur 330 W inclus ou le bloc d’alimentation USB-C 140 W. Le Legion 9i est également disponible en octobre, à partir de 4 400 $.