Lenovo Legion Go contre. Pont à vapeur

Jouer à des jeux PC complets dans la paume de votre main est depuis longtemps un rêve pour les joueurs sur PC. Oui, il existait des machines spécialisées coûteuses qui pouvaient le faire, ou vous pouviez essayer de diffuser sur un appareil portable via un service de jeu en nuage comme GeForce Now, mais ce n’était pas une solution grand public et facile à utiliser.

Puis, en février 2022, Valve (propriétaire de la populaire vitrine de jeux Steam PC) a sorti le Steam Deck. Il était gros, encombrant et limité dans les jeux qu’il pouvait exécuter facilement, mais c’était un moyen de jouer à la plupart, sinon à tous, les jeux Steam sur un écran de 7 pouces. Les joueurs ont rapidement trouvé des moyens de jouer à des jeux provenant d’autres lanceurs de jeux, comme le Xbox Game Pass et l’Epic Game Store, et le Steam Deck est devenu un succès culte et était généralement épuisé pendant ses premiers mois d’existence.

Depuis lors, des appareils similaires ont été taquinés et divulgués, et l’Asus Ally a fait sensation en reprenant l’apparence et la convivialité de Steam Deck, en le rendant plus élégant et plus sophistiqué, et en exécutant Windows 11, plutôt que le SteamOS propriétaire de Valve. Il avait également un écran plus agréable et un combo CPU/GPU plus puissant.

C’est maintenant au tour de Lenovo, et le nouveau Legion Go va encore plus loin, combinant les fonctionnalités de tous nos ordinateurs de poche préférés. Il possède l’un des trackpads du Steam Deck (mais pas deux), il fonctionne sous Windows 11, comme l’Asus Ally, et il dispose de contrôleurs détachables, comme la Nintendo Switch. Au cours de ma brève expérience pratique avec le système, cela ressemblait vraiment à un conglomérat de fonctionnalités provenant de plusieurs appareils différents.

Je suis personnellement très excité On parle du plus grand écran de 8 pouces à 144 Hz avec une résolution plus élevée de 2 560 x 1 600 – le Steam Deck ne mesure que 1 280 x 800 et est verrouillé à 60 Hz.

Ci-dessus, une comparaison des spécifications entre le Legion Go et le Steam Deck