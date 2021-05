Lenovo Legion 2 Pro avec 18 Go de RAM fera ses débuts le 20 mai

Le téléphone de jeu Legion 2 Pro récemment annoncé par Lenovo obtiendra enfin sa version haut de gamme cette semaine. Le modèle de stockage de 18 Go de RAM et de 512 Go sera mis en vente en Chine le 20 mai dans les couleurs noir et blanc.

Affiche officielle Lenovo Legion 2 Pro

Le post Weibo de Lenovo qui l’accompagne vante la mémoire rapide de Legion 2 Pro et quelques optimisations supplémentaires qui devraient offrir des vitesses de données et des performances de référence. Le Legion 2 Pro est livré avec toutes les cloches et sifflets de 2021 comme le Snapdrgoan 888, un écran AMOLED à taux de rafraîchissement de 144 Hz, deux ventilateurs et deux ports USB-C.

Il y a aussi les déclencheurs d’épaule ultrasoniques spécifiques au jeu et la paire de touches arrière capacitives. Prenez en compte sa conception unique avec la caméra pop-up montée sur le côté et la batterie de 5500 mAh et vous obtenez l’un des téléphones les plus riches en fonctionnalités du marché.

La source (en chinois) | Passant par