Lenovo K13 Note lancé avec Snapdragon 460 et un look familier

Lenovo a annoncé son K13 Note pour le marché russe plus tôt dans la journée. Le téléphone est un Moto G10 rebadgé à l’intérieur et à l’extérieur.

Vous obtenez un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Le corps est en plastique et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Il y a une caméra principale de 48MP à côté d’un vivaneau ultra-large de 8MP. Les deux autres tireurs sont des modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.







Lenovo K13 Note dans les couleurs gris et perle

Le Snapdragon 460 est assis à la barre, aidé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. La batterie arrive à 5 000 mAh et apporte une charge de 10 W. La partie avant du logiciel est couverte par Android 11.

Le prix est fixé à 12 490 RUB (170 $) pour la seule version 4/128 Go. Il n’y a pas de détails sur les autres disponibilités pour le moment.