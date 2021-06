Lenovo K13 Note et K13 Pro repérés sur Google Play Console

Lenovo devrait annoncer plusieurs téléphones K13 qui seraient des rebranding de la série Moto G. Confirmant ces rumeurs, deux nouvelles annonces de la console Google Play pour les Lenovo K13 Note et K13 Pro. Le premier serait une nouvelle image du Moto G10, tandis que le K13 Pro pourrait être presque identique au Moto G30.

Le Lenovo K13 Note apporte un écran HD+ avec une encoche en forme de goutte d’eau. Le Snapdragon 480 5G (sm4350) est situé à la barre, ce qui est une amélioration par rapport au SD 460 du Moto G10. La RAM est répertoriée à 4 Go. Le côté logiciel est couvert par Android 11. Le téléphone devrait être livré avec des versions de stockage de 64 et 128 Go. La batterie devrait atteindre 5 000 mAh.





Listes Lenovo K13 Note et K13 Pro

Le K13 Pro arbore également un écran HD+ avec une encoche en forme de goutte d’eau mais un chipset Snapdragon 662 (sm6115) à la barre associé à 6 Go de RAM, tout comme le Moto G30. Le téléphone démarre sous Android 11 et devrait également proposer une batterie de 5 000 mAh.

