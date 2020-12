Comme prévu, Lenovo a annoncé sa série K12 en Chine et, sans surprise, les deux sont simplement des téléphones Motorola renommés pour le marché chinois. Le K12 est identique au Moto E7 Plus tandis que le K12 Pro est simplement un Moto G9 Power rebadgé qui a été annoncé en Europe le mois dernier.

Le Lenovo K12 est livré avec un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour sa caméra selfie 8MP. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 460 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous obtenez une caméra principale 48MP à côté d’un capteur de profondeur 2MP. La batterie est de 5000 mAh tandis que le côté logiciel est couvert par Android 10.









Lenovo K12

Le prix du Lenovo K12 est fixé à 799 CNY (122 $), bien que les ventes initiales le ramènent à 699 CNY (107 $).

Le K12 Pro est livré avec un écran LCD de 6,8 pouces avec la même résolution HD + et une découpe perforée dans le coin gauche pour son jeu de tir selfie 16MP. Il y a un module principal de 64MP à l’arrière, ainsi que deux capteurs 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le téléphone est alimenté par le Snapdragon 662 aux côtés de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il y a aussi une énorme batterie de 6000 mAh qui peut être rechargée à des vitesses de 20 W.

Le K12 Pro se vend au prix de 999 CNY (153 $) bien que la première vague de ventes le ramène à 899 CNY (137 $).

La source (en chinois)