Lenovo fabrique une autre horloge intelligente avec une station de chargement sans fil

L’horloge intelligente Lenovo était une jolie petite idée en 2019 en tant qu’écran intelligent qui voulait surtout être votre horloge de chevet. Ce n’était en aucun cas parfait, mais cela remplissait également un joli petit endroit avec lequel les plus grands écrans intelligents auraient pu se débattre. Lenovo a depuis publié une horloge encore plus petite et moins riche en fonctionnalités qui était difficile à vendre. Maintenant, l’entreprise semble faire un véritable suivi, le Horloge intelligente Lenovo 2.

Le nouveau Smart Clock 2 s’est arrêté par le FAC aujourd’hui et ne cachait pas beaucoup son identité. Il s’appelle en effet le « Lenovo Smart Clock 2 », avec WiFi et Bluetooth. Je n’ai pas pu confirmer s’il a un écran tactile, mais ce serait étrange, non ?

Un détail intéressant est un appareil secondaire que Lenovo envisage de vendre, c’est-à-dire une station de chargement sans fil « pour Lenovo Smart Clocks » qui semble être une pièce jointe qui vous permet de charger sans fil d’autres appareils. le FAC testé les capacités de charge sans fil 5W sur un certain nombre d’appareils, y compris plusieurs iPhones. Bien que ce soit lent, vous l’utiliserez probablement pour charger pendant la nuit.

Quoi qu’il en soit, pas super excitant, mais agréable de voir que Lenovo a toujours investi dans sa gamme d’horloges intelligentes.