Lenovo Duet 3 Review: plus que ce à quoi je m’attendais d’un ordinateur portable économique

J’aime les ordinateurs portables bon marché. Plus précisément, j’aime les bons ordinateurs portables bon marché… mais ceux-ci peuvent être difficiles à trouver. Pour chaque cent dollars qui est réduit sur le prix d’un ordinateur portable, ses caractéristiques, sa conception et ses performances en pâtissent généralement. Mais quand j’en trouve un qui s’élève au-dessus du niveau de porte-à-porte du Black Friday, c’est quelque chose à se réjouir.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable économique qui a l’air décent, dispose d’un clavier passable, est suffisamment petit pour aller n’importe où et est suffisamment flexible pour servir de tablette de streaming vidéo, alors consultez le Lenovo Duet Chromebook. Ce n’est pas particulièrement rapide et le pavé tactile n’est pas génial, mais c’est toujours l’un des meilleurs ordinateurs que vous pouvez acheter pour moins de 400 $. Notez simplement qu’il s’agit d’un meilleur ordinateur portable secondaire ou de voyage qu’un appareil principal – ce que je dirais à propos de presque tous les ordinateurs portables de 11 pouces.

Comme Comprend une housse de clavier

Fonctionne comme un ordinateur portable ou une tablette

Excellente valeur globale N’aime pas Le pavé tactile n’est pas génial

Performances plus lentes

Pas de prise casque

Actuellement vendue 379 $, il s’agit d’une tablette ChromeOS de 11 pouces avec un couvercle de clavier et une béquille. Cela signifie qu’il peut fonctionner comme une tablette à écran tactile autonome ou comme un ordinateur portable à clapet. De cette façon, c’est un peu comme un Microsoft Surface 2-en-1 moins cher. La version testée ici dispose de 64 Go de stockage eMMC, mais le modèle en magasin dispose actuellement de 128 Go, ce qui est un plus.

Microsoft fait déjà un budget Surface, dont la version la plus récente s’appelle le Surface Go 3. Il coûte 400 $ et exécute Windows au lieu de ChromeOS, et possède un processeur Intel au lieu du Snapdragon 7c ici. Mais la plus grande différence pratique pour moi est que le Lenovo Duet inclut sa très bonne couverture de clavier dans la boîte, tandis que Microsoft vous oblige à acheter sa couverture de clavier pour un supplément de 100 $ à 129 $, selon la couleur. Lors de vos achats à cette extrémité du budget, une prime de 25% pour obtenir le clavier (qui est un incontournable) fait une grande différence.

Dan Ackerman/Crumpe



En tant que Chromebook, le Duet est moins performant qu’un appareil Windows à certains égards, mais comme les Chromebooks modernes peuvent exécuter presque toutes les applications Android, les cas d’utilisation où cela ferait une réelle différence pour vous continuent de se réduire. Et face à face, un ordinateur à moins de 500 $ exécutant ChromeOS se sentira généralement plus rapide et plus réactif qu’un PC Windows de prix similaire, en raison du système d’exploitation plus léger.

Clavier et béquille

J’ai toujours dit que la conception de la couverture du clavier et la qualité de fabrication sont les meilleures choses à propos de la gamme Surface, et c’est également vrai pour le Lenovo Duet. Le clavier Lenovo est tout aussi solide, pas fragile comme certains autres claviers à clipser, et ses petites touches ont une excellente profondeur et une sensation de claquement satisfaisante. Le petit pavé tactile, en revanche, est la chose la plus ennuyeuse de ce système – il est utilisable, mais ne se sent pas aussi précis ou réactif que je le souhaiterais.

Voici une astuce rapide pour le trackpad ChromeOS. Si vous souhaitez obtenir une sensation Windows plus familière, accédez aux paramètres système, situés dans Paramètres> Périphérique> Pavé tactile, et assurez-vous que le toucher pour cliquer et le glissement du toucher sont tous deux activés.

Pour la saisie occasionnelle de forme longue, je pourrais me débrouiller avec cette couverture de clavier. Mais pour l’édition sérieuse, qui nécessite de naviguer tout autour d’un document avec le pavé tactile, ce n’était pas amusant. Mais honnêtement, c’est beaucoup demander à un appareil aussi peu coûteux.

Contrairement à la gamme Surface, qui possède une excellente béquille intégrée, la béquille ici est une pièce de couverture arrière séparée qui s’enclenche magnétiquement à l’arrière du système et correspond à l’esthétique de la couverture du clavier. Vous pouvez l’enlever pour un look ardoise vraiment dépouillé, mais je ne sais pas pourquoi vous vous embêteriez.

Dan Ackerman/Crumpe



Un affichage correct

L’affichage est un autre point fort, avec une résolution d’écran de 2 000 x 1 200 et un écran de 11 pouces (vraiment 10,9 pouces). Lenovo fabrique également un plus grand Duet de 13 pouces avec un écran OLED encore meilleur qui est souvent en vente pour moins de 500 $, et cela vaut le coup d’œil si vous avez besoin de quelque chose de plus grand. L’écran tactile IPS ici était plus qu’acceptable pour le streaming vidéo et la productivité, avec une luminosité maximale de 400 nits.

Comme il est si petit et léger, moins de 1,2 livre avec juste l’écran (ou un peu plus de 2 livres avec le clavier et le capot arrière), il est idéal pour tenir d’une seule main en mode paysage pour des sessions de lecture prolongées.

Dan Ackerman/Crumpe



Performances et autonomie de la batterie

En tant qu’artiste… eh bien, ce n’est pas rapide, même parmi les Chromebooks récents. Je l’ai vraiment ressenti lorsque j’ai touché une douzaine d’onglets ouverts ou plus dans le navigateur Chrome. Dans les tests de référence, il était au milieu du peloton.

Néanmoins, l’exécution d’applications Android devrait convenir, car le processeur Qualcomm Snapdragon ici est similaire à ce que vous pourriez trouver dans certains téléphones. Depuis la boutique Google Play, j’ai essayé quelques jeux Android récents avec des graphismes corrects, dont Diablo Immortal. Le RPG d’action gratuit jouait bien, mais était limité à des paramètres graphiques inférieurs dans le jeu, y compris une fréquence d’images de 30 ips contre 60 ips.

Dan Ackerman/Crumpe



J’ai également essayé le cloud gaming via Xbox Cloud Gaming. Pour cela, j’ai joué via le navigateur Chrome. Si vous disposez d’une connexion Internet solide, cela peut être une alternative très satisfaisante aux jeux téléchargés, et les jeux en nuage ne feront que devenir de plus en plus courants. Dans ce cas particulier, j’ai eu du mal à faire reconnaître ma manette Bluetooth par l’application Xbox Cloud Gaming, j’ai donc câblé ma manette via USB-C.

Vous rencontrez toujours des problèmes de compatibilité occasionnels avec les Chromebooks. Alors que la plupart des applications et des services cloud fonctionnaient comme prévu, je n’ai pas pu exécuter la version bêta cloud d’Adobe de Photoshop, mais j’ai reçu un message de navigateur incompatible.

Et bien que j’aime le duo dans l’ensemble, il y a quelques autres choses qui pourraient être un facteur décisif pour vous. Le couvercle du clavier est inclus, mais pas le stylet. N’importe quel stylo USI fera l’affaire, et il y a un support en caoutchouc qui s’enclenche dans la couverture arrière si vous décidez d’obtenir la version officielle de Lenovo, qui coûte 35 $.

Vous n’avez que deux ports USB-C pour le chargement, ce qui peut être limité (mais c’est aussi la même chose qu’un MacBook Air). Et potentiellement le plus important, il n’y a pas de prise casque/audio.

Si ces défauts ne sont pas fatals, le Lenovo Duet 3 est un excellent ordinateur portable secondaire ou de voyage. J’aurais du mal à l’utiliser comme un appareil de tous les jours, mais si je voulais seulement dépenser 400 $ sur un ordinateur portable, j’aurais aussi du mal à penser à une meilleure option globale.

Geekbench 5 (multicœur) Asus Chromebook Détachable CM3 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Slingshot Open GL Lenovo Ideapad Chromebook Duo 3 Asus Chromebook Détachable CM3 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



GoogleOctane 2 Asus Chromebook Détachable CM3 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



JetStream 2 Asus Chromebook Détachable CM3 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Spécifications du système Lenovo Chromebook Duo 3 Chrome OS ; Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 à 2,55 GHz ; 4 Go de RAM ; SSD eMMC de 64 Go Lenovo Chromebook Flex 5 Chrome OS ; Intel Core i3-1115G4 3 GHz ; 8 Go de RAM; SSD PCIe de 128 Go HP Chromebook x2 11 Chrome OS ; Qualcomm Snapdragon 7c 2,4 GHz ; 8 Go de RAM ; 64 Go eMMC Asus Chromebook Détachable CM3 Chrome OS ; 2 GHz MediaTek 8183 ; 4 Go de RAM ; SSD eMMC de 128 Go Acer Chromebook 714 Chrome OS ; Intel Core i5-1235U 2,5 GHz ; 8 Go de RAM ; SSD 256 Go

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de ces deux jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Les systèmes ChromeOS exécutent des tests basés sur un navigateur comme Jetstream et Google Octane. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.