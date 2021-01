Le fabricant d’ordinateurs chinois Lenovo a annoncé quelques nouveaux ajouts à sa gamme ThinkPad, dont le nouvel ordinateur portable convertible ThinkPad X1 Titanium Yoga, ainsi que le Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e génération et le ThinkPad X1 Yoga 6e génération. Le nouveau Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga est recouvert de ce que Lenovo appelle le « matériau Titanium » et ne mesure que 0,45 pouce d’épaisseur, ce qui fait du ThinkPad X1 Titanium Yoga l’un des ordinateurs portables les plus minces du marché. Il est également livré avec un écran tactile 2K avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2 et 450 nits de luminosité maximale.

Le Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga est alimenté par les derniers processeurs Intel Core i7 vPro de 11e génération et est certifié Intel Evo, ce qui signifie qu’en dehors de Lenovo lui-même, Intel garantit également les performances, l’autonomie et les fonctionnalités du ThinkPad X1 Titanium Yoga. Le Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga est livré avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD NVMe. Il comprend la connectivité 5G et est livré avec deux ports Thunderbolt 4. L’écran du ThinkPad X1 Titanium Yoga est un panneau de 13,5 pouces qui prend en charge Dolby Vision HDR. Le Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga a été vendu au prix de 1 899 $ (environ 1 39 400 Rs) aux États-Unis et sera mis en vente plus tard ce mois-ci.

Outre le ThinkPad X1 Titanium Yoga ultra-plat, Lenovo a également présenté le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 et le ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Ces deux appareils ThinkPad X1 sont les deux premiers ordinateurs portables à intégrer Dolby Voice, qui, selon Lenovo, offrira une vidéoconférence expérience qui «semble plus naturelle, réduit la fatigue de l’auditeur et sonne d’une clarté étonnante». Le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 et le ThinkPad X1 Yoga Gen 6 sont également dotés d’une fonction de faible éclairage bleu et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, ainsi que de capteurs de détection de présence.

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 est doté d’un tout nouveau design, qui comprend un écran de 14 pouces avec ventilation arrière et un rapport hauteur / largeur de 16:10, ainsi qu’un pavé tactile plus large et une batterie plus grande à 57 Wh. En termes de résolution, les acheteurs auront la possibilité de choisir entre une résolution UHD ou FHD. L’ordinateur portable est alimenté par les processeurs Intel Core de 11e génération qui peuvent être configurés jusqu’à Intel i7 vPro, associés à jusqu’à 32 Go de RAM. Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 est au prix de 1 429 $ aux États-Unis (environ 1,05 000 Rs) et sera mis en vente le mois prochain.

Le Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 9 a également été introduit avec un tout nouveau design, avec bon nombre des mêmes nouvelles fonctionnalités que le ThinkPad X1 Carbon (gen 9), y compris la batterie 57 Wh, la prise en charge de Dolby Voice, le lecteur d’empreintes digitales / bouton d’alimentation intégration, et plus encore. Le Lenovo ThinkPad X1 Yoga est livré avec un écran de 14 pouces et est livré avec une prise en charge optionnelle pour la 5G ou LTE, alimenté par les processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu’à 32 Go de RAM. Le Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 a été vendu au prix de 1 569 $ aux États-Unis (environ 1,15 000 Rs) et sera mis en vente en février.