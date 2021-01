Lenovo dévoile l’IdeaPad 5G et le mode Show avec Alexa

Janvier signifie beaucoup de nouvelles annonces technologiques et Lenovo a révélé un nouveau modèle 5G de ses ordinateurs portables IdeaPad populaires, avec un processeur Snapdragon 8CX et une batterie longue durée. Il obtiendra également le nouveau mode Show avec Alexa.

Ce n’est pas la première tentative de la société avec un ordinateur portable 5G, mais avec le Yoga 5G qui coûte 3000 £ sous contrat au Royaume-Uni, apporter la technologie à la gamme IdeaPad est un signe clair qu’il est beaucoup plus abordable maintenant, bien qu’un le prix exact et la date de sortie doivent encore être annoncés.

Bien que nous ne soyons pas actuellement en mesure de nous déplacer librement, Lenovo déclare: «Avec les membres de la famille partageant des réseaux Wi-Fi domestiques aux heures de pointe, il est plus important que jamais d’avoir une connexion cellulaire 4G / LTE et 5G fiable pour permettre des vitesses ultra-rapides lors de votre prochaine présentation au patron. »

En termes de spécifications, il dispose d’un écran Full HD de 14 pouces avec une couverture 100% sRGB, d’une caméra IR avec déverrouillage du visage, de haut-parleurs orientés utilisateur avec Dolby Audio et pèse moins de 1,2 kg et 15 mm d’épaisseur.

Il n’est pas alimenté par Intel ou AMD, mais par le processeur Snapdragon 8CX de Qualcomm qui apporte non seulement la connectivité 5G, mais également une très longue durée de vie de la batterie allant jusqu’à 20 heures. Nous avons en fait vu plus que cela dans le Samsung Galaxy Book S.

Le Snapdragon permet également une conception sans ventilateur et donc silencieuse. Il prend en charge la 5G sous-6 GHz et lorsqu’il n’y a pas de réseau, vous pouvez toujours utiliser la 4G LTE. En Wi-Fi, vous avez la norme Wi-Fi 5 légèrement plus ancienne que Wi-Fi 6, qui est de plus en plus courante.

Il y a jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR4X et 512 Go de stockage SSD PCIe et si vous n’avez vraiment pas besoin de 5G, Lenovo vendra un modèle 4G LTE alimenté par un Snapdragon 8c.







Lenovo a également annoncé l’IdeaPad 5 Pro et l’IdeaPad 5i Pro, alimentés respectivement par des puces AMD et Intel, ainsi que sa fonction Show Mode for PC.

Cela utilise l’assistant numérique Alexa d’Amazon pour transformer efficacement votre PC ou ordinateur portable en un écran intelligent Echo Show. Vous pouvez demander à Alexa d’effectuer une gamme de tâches comme vous le feriez sur un haut-parleur intelligent, y compris jouer de la musique, définir des rappels et ouvrir vos applications préférées.

Lenovo affirme que cela se déploiera au deuxième trimestre de cette année sur divers appareils, notamment Yoga et IdeaPad.

Découvrez la récolte actuelle des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter.