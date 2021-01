Lenovo dévoile les ordinateurs portables IdeaPad, dont un connecté 5G avec un chipset Snapdragon 8cx

Suite à l’annonce de la tablette Tab P11, Lenovo poursuit son émission au CES avec plusieurs ordinateurs portables – tous portables, mais certains également assez puissants. Les ordinateurs portables sont alimentés par toutes sortes de processeurs – du chipset Snapdragon en passant par un processeur Intel à un AMD Ryzen série H avec des graphiques Nvidia RTX.

Lenovo IdeaPad 5G

Cet ordinateur portable de 14 pouces est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8cx, une pièce 7 nm avec une prise en charge complète de Windows 10. De plus, le faible TDP permet une conception sans ventilateur et un fonctionnement parfaitement silencieux.





Fidèle à son nom, l’IdeaPad 5G dispose d’une connectivité nouvelle génération

L’ordinateur portable est équipé d’un modem X55, offrant une connectivité 5G rapide (la variété sub-6), avec un potentiel d’augmentation de vitesse majeure si vous avez un réseau 5G rapide à proximité. Un peu décevant, il ne prend en charge que le Wi-Fi 5 (802.11ac) pour les connexions à domicile.

Quant à l’ordinateur portable lui-même, il dispose d’un écran de 14 pouces avec des cadres minces. Le panneau LCD IPS 1080p promet 300 nits de luminosité et une couverture sRGB à 100%. Il existe également des haut-parleurs orientés utilisateur optimisés avec Dolby Audio et des microphones à double matrice pour les appels vocaux et vidéo.







Le Lenovo IdeaPad 5G est alimenté par un chipset Snapdragon 8cx

L’ordinateur portable ne pèse que 1,2 kg (2,6 lb) et mesure 14,9 mm d’épaisseur (0,59 po). C’est avec une batterie de 51 Wh, qui peut durer 20 heures de lecture vidéo continue (note: vidéo locale avec le modem 5G éteint). Il se recharge via USB-C à l’aide de l’adaptateur secteur 65W Rapid Charge Express.

Le Lenovo IdeaPad 5G sera bientôt lancé sur certains marchés, mais ne sera pas disponible en Amérique du Nord (du moins pas au début). Les prix sont à déterminer et varient selon la région.

Lenovo IdeaPad 4G / LTE

Si vous n’avez pas la 5G dans votre coin de pays (ou si vous voulez économiser de l’argent), il s’agit d’un ordinateur portable similaire de 14 pouces, qui descend vers le chipset Snapdragon 8c. Il n’offre que la connectivité 4G, mais cela peut être assez rapide pour vos besoins.

L’ordinateur portable peut être configuré avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et un SSD PCIe d’une capacité allant jusqu’à 512 Go.

Lenovo IdeaPad 5i Pro (avec Intel)

Si vous n’êtes pas prêt à sauter dans le train «Windows on ARM», l’IdeaPad 5i Pro utilise un processeur Intel Core de 11e génération (jusqu’à i7). L’ordinateur portable entièrement métallique est proposé en deux tailles – 14 « et 16 », qui pèsent respectivement 1,45 kg et 2 kg. Les deux écrans ont un rapport hauteur / largeur de 16:10.

Le plus grand ordinateur portable de 16 pouces dispose d’un écran 2,5K avec une option pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau LCD IPS peut atteindre une luminosité de 350 nits. L’écran de 14 pouces est plus net et plus lumineux avec une résolution de 2,8K et 400 nits. Celui-ci a une option pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz (vous pouvez appuyer sur Fn + R pour passer en mode HRR).







Lenovo IdeaPad 5i 14 « (avec Intel Core 11e génération et Nvidia MX450)

Les options de configuration incluent jusqu’à Intel Core i7 11th Gen et Nvidia MX450 graphiques. La fonction Lenovo Q-Control vous permet d’appuyer sur Fn + Q pour basculer entre les performances maximales et le mode d’économie de pâte. Vous pouvez installer 16 Go de RAM DDR4 dans l’ordinateur portable et un SSD jusqu’à 1 To (PCIe M.2).

Le modèle 14 ”a une batterie de 56,5 Wh, celui de 16” a une plus grande capacité de 75 Wh et peut être chargé via son port Thunderbolt 4. Oh, et ceux-ci ont le Wi-Fi 6 à bord.

Fait intéressant, les ordinateurs portables disposent d’un capteur 3D ToF et du logiciel Glance de Mirametrix, qui surveille si vous faites attention et peut automatiquement mettre la vidéo en pause si vous vous éloignez de l’ordinateur portable.

Les modèles IdeaPad 5 Pro équipés d’Intel seront disponibles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) à partir de mars. Le modèle 16 ”démarrera à 900 €, le 14” à 700 €. Ils ne seront pas disponibles en Amérique du Nord.

Lenovo IdeaPad 5 Pro (avec AMD)

Vous pouvez avoir ces ordinateurs portables avec un processeur AMD Ryzen série H à la place (les configurations exactes seront bientôt dévoilées). Ceux-ci sont à nouveau disponibles avec des écrans 14 ”90 Hz et 16” 120 Hz.

Ce Lenovo IdeaPad 5 Pro de 16 pouces se distingue par ses cartes graphiques Nvidia GeForce RTX en option et jusqu’à 32 Go de RAM DDR4. Cela en fait une sorte d’ordinateur portable de jeu et cet écran 120 Hz ne sera pas gaspillé (le modèle 14 pouces ne reçoit qu’un GPU MX450).







Lenovo IdeaPad 5 16 « (avec AMD Ryzen série H et Nvidia RTX)

La disponibilité des IdeaPads alimentés par Ryzen est partagée. Le modèle 16 pouces est dirigé vers l’Amérique du Nord, il débutera à 1 150 $ et devrait être en magasin en mai. Le modèle 14 pouces ne sera pas trouvé en Amérique du Nord, mais va à la place dans la zone EMEA et sera lancé en mars à 800 €.

Alexa Show Mode pour PC

Cette fonctionnalité transforme efficacement votre ordinateur portable Lenovo en un écran intelligent qui peut être le hub de votre smartphone. Il prend en charge les commandes vocales et affiche des informations en un coup d’œil, il peut faire tout ce qu’un Echo Show peut.





Le mode Show pour PC transforme votre ordinateur portable Lenovo en un écran intelligent Alexa

Le mode Show sera lancé au deuxième trimestre de cette année et sera disponible sur une large gamme d’appareils Lenovo, y compris certains ordinateurs portables Yoga et IdeaPad.

La source