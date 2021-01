Lenovo dévoile les nouveaux ordinateurs portables IdeaPad 5, Yoga AIO 7, ordinateurs portables Lavie et autres produits

Le fabricant chinois d’ordinateurs Lenovo a lancé une multitude de nouveaux produits, notamment une nouvelle gamme d’ordinateurs portables IdeaPad, un nouvel ordinateur tout-en-un, de nouveaux ordinateurs compacts, deux nouveaux moniteurs, etc. Les nouveaux lancements précèdent le prochain Consumer Electronics Show (CES) 2021. La nouvelle gamme de produits comprend un Lenovo IdeaPad 5G conçu pour fournir une connectivité plus rapide aux personnes travaillant à domicile ou aux étudiants suivant des cours virtuels. Outre les produits mentionnés ci-dessus, Lenovo a également dévoilé un nouveau Lenovo Tab P11 avec un écran 2K et a annoncé qu’il apportait Amazon Alexa Show Mode pour PC et Lenovo Smart Assist comme deux nouvelles fonctionnalités pour ses ordinateurs.

Parmi toutes les nouvelles offres, le Lenovo IdeaPad 5G est l’offre la plus intéressante de Lenovo avant le CES 2021. L’IdeaPad 5G est livré avec un emplacement pour carte SIM dédié et un système Snapdragon X55 Modem-RF intégré pour permettre aux utilisateurs d’utiliser un réseau 5G ou 4G lors de vos déplacements. Le Lenovo IdeaPad 5G est livré avec un écran IPS Full HD de 14 pouces qui offre 300 nits de luminosité maximale et une couverture de la gamme de couleurs sRGB de 100%. L’ordinateur portable est alimenté par le chipset Snapdragon 8cx 5G de Qualcomm associé à un processeur graphique Adreno 680 et à 8 Go de RAM LPDDR4X. L’ordinateur portable est livré avec 512 Go de stockage SSD. Lenovo a également fourni une caméra infrarouge (IR) qui facilite également la reconnaissance faciale pour un déverrouillage facile. L’ordinateur portable est également livré avec un système de haut-parleurs pris en charge par Dolby Audio Plus.

Le Lenovo IdeaPad 5G est soutenu par une batterie 51Wh dotée de la technologie Rapid Charge Express pour une charge rapide via USB de type C. La batterie intégrée est censée offrir jusqu’à 20 heures de lecture vidéo continue sur une seule charge. Bien que Lenovo n’ait annoncé aucun prix pour l’ordinateur portable IdeaPad 5G, il devrait faire ses débuts prochainement sur certains marchés.

Le Lenovo IdeaPad 5i Pro, quant à lui, est proposé en deux options de taille d’écran de 14 pouces et 16 pouces et dispose d’un châssis entièrement en métal. L’ordinateur portable est livré avec un rapport hauteur / largeur de 16:10 et un rapport écran / corps de 90%. Le Lenovo IdeaPad 5i est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec jusqu’à Nvidia MX450 graphiques et jusqu’à 16 Go de RAM DDR4. Le Lenovo IdeaPad 5i est livré avec 1 To de stockage SSD PCIe M.2. Il existe également un capteur infrarouge avec Windows Hello pour la reconnaissance faciale sur l’IdeaPad 5i Pro. Il existe également un capteur de temps de vol (ToF) sur l’IdeaPad 5i Pro. De plus, l’ordinateur portable comprend également le son Dolby Atmos.

La variante 14 pouces du Lenovo IdeaPad 5i Pro est livrée avec un écran 2,8K IPS avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 400 nits de luminosité maximale, tandis que la variante 16 pouces offre un écran IPS 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 350 nits de luminosité maximale. Le Lenovo IdeaPad 5i Pro sera lancé au prix de 699 euros (environ Rs 63000) pour le modèle 14 pouces et de 899 euros (environ Rs 81000) pour la variante 16 pouces.

Le Lenovo IdeaPad 5 Pro est également disponible en deux variantes de 14 pouces et 16 pouces. L’ordinateur portable est alimenté par le processeur mobile Ryzen de nouvelle génération d’AMD, ainsi que par la carte graphique Nvidia MX450 et jusqu’à 32 Go de RAM DDR4. De plus, le Lenovo IdeaPad 5 Pro est livré avec jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe. Le modèle IdeaPad 5 Pro sera disponible dans une variante de 14 pouces en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient à partir de mars avec un prix de départ de 799 EUR (environ 72000 Rs), tandis que la variante 16 pouces sera mise en vente dans le États-Unis en mai à partir de 1149,99 $ (environ 84 400 Rs).

Outre les nouveaux ordinateurs portables IdeaPad, Lenovo a également lancé l’ordinateur portable Lavie Pro Mobile qui est livré avec un écran 13,3 pouces et est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe. L’ordinateur portable est également livré avec une charnière à 180 degrés qui lui permet de rester à plat. L’ordinateur portable Lenovo Lavie Pro Mobile a été vendu au prix de 1 699,99 $ (environ 1,24 700 Rs) aux États-Unis. Il n’y a aucun mot sur la disponibilité de l’ordinateur portable Lenovo Lavie Pro Mobile pour le moment.

Parallèlement au Lenovo Lavie Pro, la société a également annoncé un nouveau Lenovo Lavie Mini en tant que nouveau prototype de PC portable. Le Lenovo Lavie Mini est livré avec un écran tactile de 8 pouces et est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération, ainsi que des graphiques Intel Iris Xe associés à 16 Go de RAM LPDDR4 et 512 Go de stockage SSD. Le Lavie Mini comprend également une caméra infrarouge avec Windows Hello, un clavier avec des chiffres et des touches de symboles de forme circulaire, et la prise en charge d’un contrôleur de manette de jeu. Le Lenovo Lavie Mini peut également être connecté à une station d’accueil connectée HDMI en option pour lire du contenu sur grand écran. La station d’accueil comprend également des ports USB de type C et USB-A entièrement fonctionnels.

De plus, la Lenovo Tab P11 est la dernière tablette de la société dotée d’un écran IPS 2K de 11 pouces avec une luminosité maximale de 400 nits. La tablette est alimentée par le SoC Snapdragon 662 de Qualcomm (octa-core) associé à jusqu’à 6 Go de RAM. Il est censé offrir jusqu’à 15 heures d’autonomie sur une seule charge. La tablette est livrée avec un Kids Space préchargé de Google et des fonctionnalités de confidentialité intelligentes, ainsi que la technologie audio Dolby Atmos.

Lenovo a également conçu un pack clavier en option pour la tablette P11 qui est livré avec un trackpad intégré. La tablette est également compatible avec le Precision Pen 2 de Lenovo qui est livré avec une prise USB de type C pour la charge et peut durer jusqu’à 200 heures sur une seule charge. Le P11 peut également être connecté à la Lenovo Smart Charging Station 2 pour regarder des films en mode mains libres. La tablette a été au prix de 229,99 $ aux États-Unis (environ Rs 17 000) et a déjà été rendue disponible à l’achat.

Lenovo Yoga AIO 7 est le dernier ordinateur portable 2-en-1 de la société doté d’un écran IPS 4K de 27 pouces prenant en charge les normes de couleur DCI-P3 à 99% et Adobe RVB à 99%. L’écran est doté d’une charnière rotative qui peut pivoter d’une position horizontale à une position verticale complète. Le Lenovo Yoga AIO 7 est livré avec des haut-parleurs stéréo frontaux certifiés JBL Harman, un clavier sans fil et une webcam amovible. Le Lenovo Yoga AIO 7 est alimenté par le processeur Ryzen 7 4800H d’AMD, ainsi que par le GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Lenovo a fourni des microphones intégrés sur le PC de bureau AIO pour activer Alexa. Le Lenovo Yoga AIO 7 ne sera disponible à l’achat que sur certains marchés et a été vendu au prix de 1599 $ (environ 1,17,300 Rs). Le Lenovo Yoga AIO 7 est déjà en vente en Chine.

Outre la multitude de nouveaux ordinateurs, Lenovo a également lancé ses nouveaux moniteurs L27e-30 et L24i-30 qui sont livrés avec un écran IPS avec une tête de 7,1 mm d’épaisseur et des lunettes presque sans bord. Comme son nom l’indique, le Lenovo L27e-30 est livré avec un écran de 27 pouces et le L24i-30 avec un écran de 23,8 pouces. Les deux moniteurs prennent en charge la technologie AMD FreeSync et ont un taux de rafraîchissement jusqu’à 75 Hz via HDMI. Le Lenovo L27e-30 a un prix de 189,99 $ (environ 14000 Rs), tandis que le Lenovo L24i-30 est au prix de 159,99 $ (environ 11700 Rs). Les deux moniteurs seront disponibles à partir de mars de cette année.