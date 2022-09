Lenovo dévoile le tout premier Chromebook avec un écran à taux de rafraîchissement élevé

Lenovo vient d’annoncer un tout nouveau Chromebook, doté d’une fonctionnalité premium que vous ne trouverez toujours pas sur la plupart des ordinateurs portables Windows.

L’écran LCD 16 pouces de l’IdeaPad 5i a l’option d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait le premier appareil Chrome OS avec une sortie d’écran supérieure à 60 Hz.

Des taux de rafraîchissement élevés ne sont toujours pas une nécessité, mais ils rendent tout plus fluide et plus réactif. Combiné à une résolution de 2,5K et à une couverture sRGB complète, l’écran est sans aucun doute le point fort de l’IdeaPad 5i.

Cependant, vous ne trouverez ces spécifications que sur des modèles plus chers. La configuration d’entrée de gamme à 549 € reste limitée à 60 Hz, parallèlement à une baisse en Full HD et à une réduction de la précision des couleurs, ce qui la rend beaucoup moins impressionnante. Le montant supplémentaire que vous devrez payer pour 120 Hz n’est pas clair, mais nous avons demandé des éclaircissements à Lenovo.

Dominic Preston / Fonderie

Cette variation est également apparente en ce qui concerne le processeur. Les modèles moins chers de l’IdeaPad 5i sont équipés du processeur de base Pentium 8505 d’Intel, tandis que les versions haut de gamme optent pour le Core i3-1215U plus puissant.

Passer à ce dernier vous offre également 8 Go de RAM DDR4 (au lieu de 4 Go) et jusqu’à un SSD de 512 Go. En revanche, le modèle le moins cher ne comprend que 64 Go de stockage eMMC plus lent – c’est un grand pas en avant.

Une caractéristique que vous obtenez dans toutes les configurations est une charnière à 180°, qui vous permet de déplacer facilement le clavier et d’utiliser le support tactile. Lenovo affirme que chaque touche offre 1,5 mm de débattement, y compris à partir du pavé numérique séparé.

Dominic Preston / Fonderie

La société ne mentionne pas de capacité de batterie spécifique, mais affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 12 heures d’utilisation à partir d’une seule charge. Les autres caractéristiques à noter incluent une webcam Full HD avec obturateur physique, deux haut-parleurs stéréo et une sélection de ports décente : 2x USB-C, 2x USB-A, un emplacement pour carte microSD, une prise casque 3,5 mm et un emplacement de sécurité Kensington nano.

Ce prix de départ de 549 € est tout ce que nous avons pour le moment, mais l’IdeaPad 5i devrait être disponible à un moment donné ce mois-ci. Il semble prêt à être un concurrent pour notre meilleur tableau Chromebook, mais cela dépendra du coût de ces modèles 120 Hz.