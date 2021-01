Lenovo a rafraîchi l’ordinateur portable Yoga Slim 7i Pro avec une nouvelle version qui dispose désormais d’un écran OLED. Le modèle original Lenovo Yoga Slim 7i Pro avec écran LCD a été introduit en août de l’année dernière et embarque des puces AMD ou Intel. En revanche, la dernière version est livrée avec des processeurs mobiles Intel Core de 11e génération ainsi que des graphiques Intel Iris Xe. Lenovo a dévoilé l’ordinateur portable Yoga Slim 7i Pro (OLED) lors de l’événement virtuel CES 2021 en cours.

En termes de conception, le Lenovo Yoga Slim 7i Pro (OLED) ressemble assez à son frère, mais le nouvel ordinateur portable est désormais disponible dans une seule option de couleur gris ardoise. L’ordinateur portable dispose d’un écran OLED de 14 pouces 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport hauteur / largeur de 16:10. Il s’agit notamment du premier de la gamme Lenovo Yoga à proposer une technologie d’affichage OLED. L’écran est produit par Samsung Display et est censé avoir des attributs de chrominance (chrominance) amplifiés jusqu’à 1,25 fois la quantité disponible sur un panneau LCD. En conséquence, la technologie d’affichage offre une fréquence de couleur plus élevée et des niveaux de saturations de noir plus élevés, affirme la société.

Sous le capot, le Lenovo Yoga Slim 7i Pro (OLED) contient jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 11e génération, avec des graphiques intégrés Intel Iris Xe ou jusqu’au GPU Nvidia GeForce MX450. Il a en outre jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe. Les autres caractéristiques notables de l’ordinateur portable incluent une caméra infrarouge avec deux micros pour les appels vidéo, des haut-parleurs Harman avec prise en charge Dolby Atmos, Wi-Fi 6 et une batterie de 61 Wh. Ses options de connectivité comprennent deux ports USB Type-C, un seul port USB Type-A et une prise casque.

Lenovo n’a pas partagé les détails de disponibilité et de prix du Yoga Slim 7i Pro (OLED), bien qu’il devrait faire ses débuts en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord plus tard cette année. Le prix d’origine du Lenovo Yoga Slim 7i Pro commence à 799 EUR (environ 58 700 Rs).