Lenovo annonce un nouveau service en Inde qui permet aux clients de compenser les émissions de CO2 de leurs ordinateurs

Le fabricant chinois d’ordinateurs Lenovo a lancé aujourd’hui ses services de compensation de CO2 en Inde, permettant aux clients de compenser les émissions de carbone de certains nouveaux produits Lenovo au point d’achat. Les services de compensation de CO2 permettront aux clients Lenovo de choisir parmi une gamme d’initiatives approuvées par les Nations Unies couvrant les continents et les hémisphères. Un certificat confirmant les émissions compensées pour le numéro de série de chaque produit est délivré avec l’achat, ainsi qu’un badge de certification officiel pour chaque produit.

Le nouveau service de compensation de CO2 fonctionne en prenant en compte les émissions produites par la fabrication et l’expédition de chaque produit individuel, ainsi que celles pour une utilisation typique estimée à cinq ans. Ce montant est ensuite compensé par l’une des nombreuses initiatives de partenaires, y compris des projets supervisés par les Nations Unies. Les initiatives des partenaires en Asie-Pacifique comprennent un projet d’énergie biomasse qui génère de l’électricité à l’aide d’une sucrerie, un projet d’énergie éolienne qui génère de l’énergie propre et renouvelable, ainsi qu’un projet qui propose l’élimination des déchets d’une manière sûre et propre qui génère de l’énergie renouvelable et réduit gaz à effet de serre.

Lenovo CO2 Offset Services cherche à répondre au désir d’éco-transparence des clients dans tous leurs achats et est l’un des premiers au monde à lier des compensations dédiées à des produits individuels, afin de mieux comprendre l’empreinte carbone individuelle.

«C’est une occasion unique pour nos clients de voir des résultats directs de compensation carbone qui sont tangibles à travers les achats informatiques qu’ils effectuent, et c’est aussi une cause qui me tient à cœur», a déclaré Rohit Midha, directeur des ventes de services chez Lenovo. «Nous avons resserré les chiffres et pouvons dire avec confiance quel impact carbone le produit individuel que vous achetez aura. Vous pouvez alors simplement choisir de compenser l’empreinte carbone de ce produit au moment de l’achat. »

Le service a été lancé pour la première fois aux clients Lenovo en Europe et a maintenant été étendu aux clients de la région Asie-Pacifique. Lenovo s’efforce également de permettre aux clients professionnels de compenser rétrospectivement les achats effectués au cours des trois dernières années, là où les données sont disponibles. À ce jour, plus de 26 000 tonnes métriques d’équivalents de dioxyde de carbone (correspondant approximativement aux émissions de 1,7 million de kilomètres parcourus en avion) ​​ont déjà été compensées par les clients de Lenovo dans le monde.

Un exemple du fonctionnement du programme peut être vu dans une coopération récente avec un client Lenovo en Allemagne. Lenovo a travaillé avec la compagnie d’assurance LVM Versicherung pour fournir 4 000 nouveaux ordinateurs portables ThinkPad X1 Yoga et 4 500 moniteurs ThinkVision P27h-20 via les services de compensation de CO2 de Lenovo. Pour réduire davantage les émissions de carbone liées à l’expédition, la commande a été livrée depuis l’un des sites de fabrication mondiaux de Lenovo en Chine par train plutôt que par avion. Non seulement le service a aidé l’entreprise à atteindre ses objectifs de développement durable, mais il a également favorisé un sens de l’objectif de l’entreprise qui contribue à l’éthique et aux engagements de développement durable plus larges.