Lenovo annonce le ThinkPhone de Motorola avec SD 8+ Gen 1

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola est là et c’est exactement ce à quoi il ressemble – un smartphone fabriqué par Motorola qui ressemble à un ordinateur portable Lenovo ThinkPad.

Le ThinkPhone est construit autour d’un écran OLED de 6,6 pouces d’une résolution de 2400x1080px et d’un taux de rafraîchissement de 144Hz. L’écran offre également un support HDR10+.

À l’intérieur, il y a un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 Go ou 12 Go de RAM, et vous avez le choix entre 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Vous pouvez avoir le ThinkPhone dans n’importe quelle couleur tant qu’il est noir de carbone, mais ne vous y trompez pas – ce n’est pas votre téléphone noir ordinaire de tous les jours. Pour commencer, il obtient une clé rouge spéciale qui est personnalisable pour effectuer différentes tâches – ouvrez l’application Walkie Talkie via Microsoft Teams ou ouvrez une application commerciale ou de terrain. Le panneau arrière est conçu avec une fibre d’aramide légère (qui est censée être plus résistante que l’acier), tandis que le cadre est en aluminium de qualité aéronautique. La façade est revêtue de Gorilla Glass Victus. Le dos est orné d’un logo ThinkPhone spécial.

Le ThinkPhone est également certifié IP68 et MIL-STD 810H, il survivra donc à une chute jusqu'à 1,25 mètre et à une nage jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola











Le Lenovo ThinkPhone de Motorola

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola (essayez de dire cela trois fois plus vite) dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W. Vous obtenez le chargeur filaire nécessaire dans la boîte.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Lenovo ThinkPhone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP f/1,8 qui regroupe quatre pixels pour un pixel résultant de 2,0 μm. Cet appareil photo a à la fois PDAF et OIS. À ses côtés se trouve un ultra large 13MP f/2.2 avec Macro Vision. À l’autre extrémité, il y a un appareil photo selfie 32MP avec autofocus.

Le ThinkPhone est plus qu’un simple exercice d’image de marque. Il apporte une véritable intégration avec les ordinateurs portables ThinkPad de Lenovo, y compris la connectivité Think 2 Think, basée sur Ready For de Motorola. Il vous permet de synchroniser le ThinkPhone avec votre ThinkPad et de transférer du texte, des photos, des documents copiés, ainsi que de glisser-déposer des fichiers, de partager des notifications, d’utiliser le téléphone comme webcam et d’ouvrir n’importe quelle application Android sur l’écran de l’ordinateur portable Windows.

Le ThinkPhone sera livré avec les applications Microsoft 365, Outlook et Teams préchargées.

Le Moto KeySafe est un processeur séparé qui ajoute une couche de sécurité – il conservera les codes PIN et les mots de passe, les clés de chiffrement et d’autres données sensibles dans un environnement inviolable.

Enfin, Moto OEMConfig ou Moto Device Manager permettront aux administrateurs informatiques de configurer à distance le Lenovo ThinkPhone pour les clients professionnels.

Connectivité Think 2 Think avec les ordinateurs portables ThinkPad











Connectivité Think 2 Think avec les ordinateurs portables ThinkPad

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola arrive aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Australie et dans certains pays d’Asie dans les mois à venir. Lenovo n’a pas encore révélé le prix, mais comme il s’agit d’un appareil B2B, ne vous attendez pas à le trouver dans votre magasin d’électronique local.