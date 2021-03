Au cours des neuf années qui ont suivi ses débuts, la gamme Surface de Microsoft s’est imposée comme l’une des gammes d’appareils Windows 10 les plus populaires. Il est facile de comprendre pourquoi – des 2-en-1 aux ordinateurs portables à clapet traditionnels et même aux appareils avec écrans détachables, il y a vraiment un appareil Surface pour tout le monde.

Si vous envisagez de vous procurer l’un des PC portables de Microsoft, c’est le moment idéal pour franchir le pas. La récolte actuelle d’appareils Surface a tous bénéficié de remises importantes via le Microsoft Store, Amazon et Currys PC World. L’accord le plus frappant est sans doute le nouveau Surface Laptop Go, disponible pour 759 £ chez Currys et dans le Microsoft Store avec une réduction de 140 £.

Le Surface Laptop Go est la première fois que Microsoft fabrique un ordinateur portable à clapet abordable, ce qui en fait un appareil extrêmement excitant. Dans notre examen complet, nous avons loué son design fin et léger, son excellent clavier et ses excellentes performances sur le modèle haut de gamme. C’est le même que celui proposé ici, offrant un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Bien que le Laptop Go ait peut-être été difficile à justifier au prix demandé, cela a beaucoup plus de sens avec cette réduction soignée. Obtenez dès maintenant cette offre Surface Laptop Go auprès de Currys ou du Microsoft Store. Si vous n’avez pas besoin d’autant de stockage, le même appareil avec un SSD de 128 Go est disponible pour 655 £ (44 £ de réduction) sur le Microsoft Store.

Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les bonnes affaires Surface en ce moment. Le Surface Book 3 haut de gamme est l’endroit où vous bénéficierez des réductions les plus importantes, avec jusqu’à 550 £ de réduction chez Currys et Amazon. C’est la chose la plus proche que nous ayons vue d’un vrai 2-en-1, avec un design à clapet classique mais un écran entièrement amovible.

Si vous recherchez quelque chose de plus abordable, la Surface Pro 7 reste la dernière et la meilleure tablette haut de gamme de Microsoft avec couverture de clavier pour les consommateurs. La configuration la plus populaire ici est généralement un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go – il est descendu à 679 £ chez Amazon avec une réduction impressionnante de 220 £. Les remises de la Surface Go 2 sont plus modestes, bien que regrouper les modèles 4 Go / 64 Go et 8 Go / 128 Go les moins chers avec un Type Cover vous permet d’économiser respectivement 29 £ et 59 £ chez Currys.







Il a peut-être été publié en 2019, mais le Surface Laptop 3 ne doit pas être oublié. Il s’agit toujours de l’ordinateur portable mince et léger phare de Microsoft et restera un appareil compétitif pour les années à venir. Le modèle de base i5 / 8 Go / 128 Go est réduit à 780 £ avec une réduction de 220 £ d’Amazon, tandis que le passage à une variante i7 / 16 Go / 256 Go permet de réaliser des économies allant jusqu’à 350 £. C’est avant même d’arriver au modèle 15 pouces, où il y a également 350 £ de réduction sur le modèle AMD Ryzen 5 avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go – il est maintenant tombé à 1349 £ sur Amazon.

Vous avez vraiment l’embarras du choix en ce qui concerne les offres Surface pour le moment. C’est la plus grosse vente que nous ayons vue sur les appareils Surface depuis le Black Friday, et il faudra probablement plusieurs mois avant que les prix ne redescendent aussi bas.

