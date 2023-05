L’énorme vente de Woot MacBook propose des machines M1 et M2 neuves et remises à neuf à partir de seulement 550 $

Si vous recherchez un ordinateur portable haut de gamme, les MacBook Apple sont difficiles à battre, mais trouver une bonne offre MacBook n’est pas toujours facile car Apple offre rarement des remises directes sur ses produits. Cependant, si cela ne vous dérange pas d’acheter un modèle en boîte ouverte ou remis à neuf, Woot a plusieurs modèles de MacBook alimentés par M1 et M2 disponible qui peut vous faire économiser d’énormes sommes d’argent. La vente n’est disponible que jusqu’au 16 mai, cependant, et certaines configurations sont susceptibles de se vendre bien avant cette date.

La dernière machine en vente est le MacBook Air M2. C’est notre choix global pour le meilleur ordinateur portable en 2023 et est disponible à partir de 800 $ dans cette vente, en baisse par rapport à un prix de départ de 1 200 $ tout neuf. Il est fin et léger avec une excellente autonomie de la batterie, et la puce M2 d’Apple le rend très puissant pour la plupart des utilisateurs.

Si vous cherchez à maximiser la taille de votre écran et que vous voulez une centrale capable de gérer à peu près tout ce que vous lui lancez, le MacBook Pro 2021 est une option solide. Il dispose d’un écran de 16,2 pouces et d’une puce Apple M1 Pro, ainsi que de ports supplémentaires comme HDMI 2.0 et d’un lecteur de carte SD. Il est disponible à partir de 1 450 $ avec une variété de configurations au choix pour répondre à vos besoins. Et si vous souhaitez passer à un modèle de MacBook Pro 2021 équipé d’une puce M1 Max, il y en a un avec 1 To de stockage SSD et 32 ​​​​Go de RAM disponible à partir de 2 300 $.

Pour quelque chose d’un peu plus portable mais tout aussi puissant, vous pouvez saisir le MacBook Pro 14,2 pouces 2021 légèrement plus petit. Il est bas aussi bas que 1 350 $ en ce moment, ce qui peut s’intégrer plus facilement dans certains budgets. Il contient toujours une puce M1 Pro, 512 Go de stockage SSD et 16 Go de RAM, ce qui est suffisant pour l’utilisateur moyen, mais d’autres configurations sont répertoriées dans la vente complète si vous avez besoin d’augmenter ces spécifications.

Et si vous recherchez le prix le plus bas, découvrez le MacBook Air M1 de la génération précédente. Équipé d’une puce M1 et d’un écran de 13,3 pouces, c’est une bonne option pour ceux qui sont souvent en déplacement. Il offre 256 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM, et vous pouvez en attraper un en gris sidéral, argent ou or pour seulement 550 $. Et avec stockage en ligne options disponibles si vous décidez que vous avez besoin d’espace supplémentaire, c’est une bonne affaire pour ceux qui recherchent un MacBook de base.

Assurez-vous de noter l’état de la machine que vous achetez avec les différentes options disponibles dans la vente d’aujourd’hui. Et vérifier Guide de Woot aux termes qu’il utilise pour ses divers produits remis à neuf et à boîte ouverte afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre.