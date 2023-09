L’énorme vente d’automne de Samsung réduit les prix des téléphones, des téléviseurs, des appareils électroménagers et plus encore

En matière de biens de consommation, Samsung fait à peu près tout. Que vous recherchiez une mise à niveau de votre téléviseur ou de votre téléphone, ou que vous souhaitiez rénover toute votre cuisine, vous pouvez trouver un appareil de marque Samsung pour répondre à vos besoins. Et dès maintenant, vous avez la possibilité d’économiser gros sur à peu près tout ce qu’il fabrique lors de la vente d’automne Discover Samsung en cours. Jusqu’au 17 septembre, Samsung propose des centaines de réductions sur une grande variété de technologies et d’appareils électroménagers, y compris une sélection tournante d’offres quotidiennes et flash qui ne sont disponibles que pour une durée limitée. Best Buy se lance également dans l’action et propose également de nombreuses offres pour l’événement.

Des écouteurs aux aspirateurs en passant par les gros électroménagers, vous trouverez tout ce que vous cherchez à moindre coût lors de cette vente. Vous avez jusqu’à dimanche pour profiter des soldes, mais certaines offres individuelles expirent aujourd’hui et seront remplacées par de nouvelles offres chaque jour. Pour vous assurer de ne pas manquer certaines des meilleures affaires, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles actuellement.

Samsung/CNET Le téléviseur The Frame unique de Samsung ne ressemble à aucun autre téléviseur sur le marché à l’heure actuelle. Avec un design moderne et élégant, c’est autant une pièce de décoration qu’un écran pour regarder des émissions et des films. Et dès maintenant, vous pouvez en mettre la main avec jusqu’à 800 $ de réduction sur presque toutes les tailles du dernier modèle.

Samsung/CNET Achetez le produit phare de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, lors de la vente et vous bénéficierez d’une mise à niveau de stockage gratuite. Cela signifie que vous obtiendrez le modèle 512 Go au même prix que le modèle 256 Go, ce qui vous fera économiser 180 $. Mieux encore, vous pouvez échanger votre ancien téléphone contre un crédit instantané pouvant atteindre 800 $.

Samsung Les aspirateurs sans fil sont une alternative pratique au transport d’un aspirateur traditionnel lourd d’une prise à l’autre, et vous pouvez désormais en acheter un à prix réduit. Cet aspirateur-balai Jet 75 dispose d’une puissante aspiration de 200 AW tout en ne pesant que 6 livres pour une maniabilité facile. Il peut également fonctionner jusqu’à une heure avec une seule charge et est équipé d’un filtre HEPA à cinq couches pour aider à éliminer la poussière, le pollen et autres allergènes. Cette offre vous permet d’économiser 100 $ sur l’aspirateur et comprend également une base de chargement Clean Station gratuite de 200 $ ou une batterie supplémentaire de 130 $.

Plus Découvrez les offres Samsung

