L’énorme téléviseur OLED 97 pouces de LG sera mis en vente

Le téléviseur phare G2 OLED de LG est une technologie exceptionnelle et bien que le plus grand modèle de 97 pouces soit beaucoup trop grand pour la plupart des gens, il est sur le point d’être mis en vente.

Souvent, des modèles comme celui-ci sont simplement conçus pour montrer ce qui est possible lors de salons professionnels et autres, mais LG vous vendra en fait cet énorme téléviseur si vous avez l’espace pour cela et un solde bancaire correspondant.

Le 97G2 est le plus grand téléviseur OLED au monde et il n’est donc pas surprenant qu’il vous coûtera une somme importante. Et c’est… un énorme 25 000 € (environ 25 000 $ ou 21 500 £) selon What Hi-Fi, qui est probablement similaire à la voiture de vos rêves.

Le moment exact où vous pourrez mettre la main sur le 97G2 reste à confirmer, LG indiquant seulement qu’il “sera bientôt disponible à l’achat sur les marchés mondiaux” et “des dates de lancement spécifiques pour les marchés clés seront partagées dans les semaines à venir. ”

Cette édition evo Gallery est équipée du dernier processeur AI α 9 Gen5 de LG pour fournir une image réaliste pour les sports et les films. La conception de la galerie signifie que vous pouvez également monter le téléviseur au ras de votre mur.

Si 97 pouces ou si la taille est tout simplement trop grande pour vous, le G2 est disponible dans une large gamme d’options de panneaux, notamment 88, 83, 77 et jusqu’à 42 pouces.

Le téléviseur sera présenté à l’IFA de Berlin cette semaine, où LG présentera également son téléviseur Micro LED encore plus grand de 136 pouces avec une résolution 4K ainsi que l’OLED Signature 8K de 88 pouces (88Z2).