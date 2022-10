L’énorme télescope de Porto Rico détruit il y a 2 ans ne sera pas reconstruit

La National Science Foundation a annoncé jeudi qu’elle ne reconstruirait pas un radiotélescope renommé à Porto Rico, qui était l’un des plus grands au monde jusqu’à son effondrement il y a près de deux ans.

Au lieu de cela, l’agence a lancé une sollicitation pour la création d’un centre d’éducation de 5 millions de dollars sur le site qui ferait la promotion de programmes et de partenariats liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques. Il vise également la mise en œuvre d’un programme de recherche et de développement de la main-d’œuvre, le centre devant ouvrir l’année prochaine dans la ville de montagne du nord d’Arecibo, où se trouvait autrefois le télescope.

L’appel d’offres n’inclut pas le soutien opérationnel pour l’infrastructure actuelle du site qui est toujours utilisée, y compris un radiotélescope de 12 mètres ou l’installation Lidar, qui est utilisée pour étudier la haute atmosphère et l’ionosphère afin d’analyser la couverture nuageuse et les données de précipitations.

Cette décision a été pleurée par des scientifiques du monde entier qui ont utilisé le télescope de l’observatoire d’Arecibo pendant des années pour rechercher des astéroïdes, des planètes et une vie extraterrestre. Le plat de 305 mètres de large a également été présenté dans le film de Jodie Foster Contact et le film de James Bond Oeil doré.

REGARDER | L’effondrement de la plate-forme de 900 tonnes du télescope d’Arecibo filmé

L’effondrement de la plate-forme de 900 tonnes du télescope d’Arecibo filmé Une caméra à distance et un drone ont capturé l’énorme télescope portoricain d’Arecibo alors qu’il s’effondrait le 1er décembre. Avec l’aimable autorisation de l’Observatoire d’Arecibo, une installation de la US National Science Foundation

La parabole réfléchissante et la plate-forme de près de 900 tonnes suspendue à 137 mètres au-dessus permettaient auparavant aux scientifiques de suivre les astéroïdes se dirigeant vers la Terre, de mener des recherches qui ont conduit à un prix Nobel et de déterminer si une planète est potentiellement habitable.

“Nous comprenons à quel point le site a signifié pour la communauté”, a déclaré Sean Jones, directeur adjoint de la direction des sciences mathématiques et physiques à la NSF. “Si vous êtes radioastronome, vous avez probablement passé une partie de votre carrière à Arecibo.”

Cette photo d’archive du 31 mai 2007 montre ce qui était autrefois le plus grand radiotélescope à antenne parabolique du monde à l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico. (Brennan Linsley/Associated Press)

Mais toutes les recherches ont brusquement pris fin lorsqu’un câble auxiliaire s’est cassé en août 2020, déchirant un trou de 30 mètres dans la parabole et endommageant le dôme au-dessus. Un câble principal s’est rompu trois mois plus tard, incitant la NSF à annoncer en novembre 2020 qu’elle fermait le télescope car la structure était trop instable.

Les experts soupçonnent qu’une éventuelle erreur de fabrication a provoqué la rupture du câble, mais les responsables de la NSF ont déclaré jeudi que l’enquête était toujours en cours.

Jones a déclaré dans une interview téléphonique que la décision de ne pas reconstruire le télescope vient en partie du fait que le gouvernement américain dispose d’autres installations radar qui peuvent effectuer une partie de la mission qu’Arecibo a effectuée autrefois. Il a ajouté que la NSF envisage également un contrat de maintenance de cinq ans pour maintenir le site ouvert, ce qui coûterait au moins 1 million de dollars par an.

“C’est une période charnière. La composante éducation est très importante”, a déclaré James Moore, directeur adjoint de la direction de l’éducation et des ressources humaines à la NSF.

Il a déclaré par téléphone que l’une des priorités de l’agence est de rendre les STEM plus accessibles et inclusifs et que le centre d’éducation proposé répondrait à ce besoin.

“C’est une façon d’augmenter certaines des choses que les jeunes reçoivent ou ne reçoivent pas dans leurs écoles”, a-t-il déclaré.